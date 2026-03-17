Musica, Napoli riaccende l’Ex Base NATO: arriva l’Alien Sound Festival 2026

Da spazio militare abbandonato a nuovo epicentro della musica live internazionale: l’Ex Base NATO di Bagnoli si prepara a inaugurare una stagione 2026 che segna un punto di svolta per Napoli e per l’intero Sud Italia. Un luogo simbolo di rigenerazione urbana che oggi si trasforma in una delle venue più ambiziose del panorama europeo, pronta ad accogliere grandi produzioni, esperienze immersive e artisti di primo piano della scena globale. Il primo grande annuncio è quello dell’Alien Sound Festival, in programma il 4 e 5 luglio, destinato a diventare uno degli appuntamenti chiave dell’estate musicale italiana. Un format che punta dritto al cuore della scena latin urban internazionale, portando a Napoli alcuni tra gli artisti più influenti del momento. Ad aprire il festival, il 4 luglio, sarà Ozuna, tra le star più iconiche del genere, affiancato dal DJ e producer Gordo, con altri nomi ancora da svelare. Il giorno successivo, il 5 luglio, sarà invece la volta di Anuel AA e Myke Towers, protagonisti di una lineup che promette di trasformare Bagnoli in un punto di incontro globale per la musica urban.

Ma l’Alien Sound Festival è solo una parte di un calendario più ampio che conferma la vocazione trasversale della venue. Nei giorni successivi, l’Ex Base NATO ospiterà Romeo Santos e Prince Royce (9 luglio), due giganti della bachata mondiale, seguiti da Salmo (10 luglio) e Mannarino (11 luglio), portando sul palco anche alcune delle voci più rappresentative della scena italiana contemporanea.

Un progetto di questa portata nasce da una visione precisa. Alla guida c’è Vanni Migliaccio, imprenditore e producer italiano che negli ultimi anni ha contribuito in maniera decisiva alla diffusione della latin urban in Europa. Fondatore di Lurova Production, Migliaccio ha promosso tour e concerti di artisti come Daddy Yankee, Maluma, Anuel AA e Bad Bunny, costruendo un ponte culturale tra il mercato latino e quello europeo. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche da testate internazionali come Forbes e Billboard, che ne hanno sottolineato il ruolo nello sviluppo di nuovi format di festival e nel consolidamento del mercato live urban.

Dal 2025 al 2028, Lurova Production è il gestore ufficiale dell’Ex Base NATO, con l’obiettivo di trasformarla in un hub permanente per musica, cultura e innovazione. Uno spazio modulabile, capace di accogliere oltre 20.000 persone, caratterizzato da ampi piazzali, strutture industriali e scenografie urbane che contribuiscono a creare un’atmosfera unica nel suo genere. Accanto alla forte impronta latin urban, il progetto guarda anche al mondo della musica elettronica. La collaborazione con Parallel Management, una delle realtà più rilevanti a livello globale nel settore, apre infatti a nuove prospettive e a possibili eventi dedicati ai grandi nomi del clubbing internazionale. Tra gli artisti rappresentati figurano, tra gli altri, Joseph Capriati, Deborah De Luca, Dubfire, Indira Paganotto e Chris Stussy: un segnale chiaro della volontà di ampliare ulteriormente l’offerta artistica.

L’Ex Base NATO diventa così molto più di una semplice location: è un laboratorio culturale, un luogo in cui la memoria storica si intreccia con le nuove forme di espressione contemporanea. Costruita negli anni ’50 come presidio strategico della NATO durante la Guerra Fredda e rimasta inutilizzata dopo la dismissione, oggi rinasce come simbolo di trasformazione e rinascita urbana. In questo contesto, Napoli si rafforza come snodo centrale nel circuito dei grandi eventi internazionali, capace di attrarre pubblico, artisti e investimenti, e di competere con le principali capitali europee della musica live.

I biglietti per l’Alien Sound Festival sono già disponibili sui circuiti di prevendita ufficiali, mentre ulteriori annunci sono attesi nelle prossime settimane.