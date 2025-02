Musica: Neffa, torna dal vivo l’icona dell hip hop e del soul italiano con nuova musica inedita

Dopo l’annuncio di Universo Neffa, la sua unica data all’Unipol Forum di Milano il 5 novembre (prodotta da Vivo Concerti), l’artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano ha fatto un ulteriore passo verso il suo grande ritorno. Oggi, Neffa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un misterioso skit, Littlefunkyintro, un assaggio delle sorprese che ha in serbo per il suo pubblico. Il teaser lascia intendere che il 5 novembre, oltre a ripercorrere la sua straordinaria carriera, presenterà musica inedita, portando sul palco nuovi brani che promettono di arricchire ulteriormente il suo repertorio. Universo Neffa sarà un’occasione imperdibile per celebrare uno degli artisti più influenti della scena, che ha saputo sperimentare e mescolare vari generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.

L’annuncio di Universo Neffa, che ha suscitato subito l’entusiasmo dei suoi fan, è arrivato venerdì 14 febbraio, quando, durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Neffa ha accompagnato Shablo, Guè, Joshua e Tormento in un medley che ha rivisitato Amor de mi vida dei Sottotono e la sua iconica Aspettando il sole, un omaggio alla storia del rap italiano e un richiamo al suo leggendario repertorio.

I biglietti per la data di Universo Neffa sono disponibili in prevendita da oggi, lunedì 17 febbraio, su www.vivoconcerti.com; nei punti vendita autorizzati biglietti in vendita a partire dalle 11:00 di sabato 22 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.