Musica, Niccolò Fabi il 21 gennaio a Napoli col tour “Tradizione e Tradimento”

Ad aprile 2020 Niccolò Fabi porterà il tour ‘Tradizione e Tradimento’ in giro per l’Europa accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco. Intanto prosegue con grande successo di pubblico e critica il tour, che registra il tutto esaurito anche per le date del 13 gennaio al Teatro Politeama Genovese di Genova e del 29 gennaio al Teatro Creberg di Bergamo. Protagonista sui palchi dei principali teatri italiani, il cantautore romano presenta al pubblico i brani del suo nuovo album ‘Tradizione e Tradimento’ e le canzoni del suo repertorio, riproposte in una nuova veste musicale. Sul palco insieme a Niccolò Fabi (voce, chitarra e piano) presenti gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele ”mf coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel). Dopo il sold out delle date di Ravenna (1° dicembre), Milano (2 dicembre), Pescara (8 dicembre), Palermo (13 dicembre), Trento (19 dicembre), Vicenza (20 e 21 dicembre), Bologna (10 gennaio), Firenze (11 gennaio), Torino (12 gennaio), Roma (19 e 20 gennaio), Napoli (21 gennaio), Ancona (24 gennaio), Assisi (25 gennaio) e Parma (30 gennaio), registrano il tutto esaurito anche le date di Genova (13 gennaio) e Bergamo (29 gennaio). Restano ancora disponibili gli ultimissimi biglietti per le data di Bari (22 gennaio). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest. Radio partner è Radio Capital. Tornando all’Europa, il 3 aprile Fabi sarà allo Studio Foce di Lugano (biglietti esauriti), il 6 al Frannz Club di Berlino, il 7 al Q-Factory di Amsterdam, il 9 al Vk di Bruxelles, il 12 al The Garage di Londra, il 14 al Café de la danse di Parigi, il 16 al Mascotte di Zurigo, il 20 al Razzmatazz di Barcellona, il 23 alla Sala Caracol di Madrid e il 25 aprile al Lav di Lisbona. Per info sui biglietti per le date del tour europeo (organizzato da Magellano Concerti): www.niccolofabi.it/web/live/