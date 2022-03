musica, ‘Nmiezo a niente: Gragnaniello e Foja insieme per il nuovo singolo (e album)

Si intitola ‘Nmiezo a niente il nuovo singolo della storica band napoletana dei Foja disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il brano, preludio al nuovo album in uscita nel mese di aprile, vede la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello.

“‘Nmiezo a niente è una canzone profonda come il mare – sottolinea il frontman della band, Dario Sansone – è un viaggio sotterraneo nelle nostre coscienze, una riflessione sulle nostre effimere necessità, sull’infanzia tradita, sulla eterna migranza delle anime. La band è accompagnata dalla voce ruvida come la pietra lavica di Enzo Gragnaniello, cantore dell’immateriale, poeta della nostra città a cui è legata da una linea di sangue musicale dove tradizione e sperimentazione si incontrano”.

“Quando ho ascoltato ‘Nmiezo a niente – confessa Gragnaniello – ho sentito qualcosa di profondo, che si avvicinava anche musicalmente alle mie corde vocali. Non ho avuto dubbi ed ho accettato subito di partecipare a questo duetto”.

I Foja hanno realizzato tre album in studio e partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione, fra cui spiccano le canzoni realizzate per “L’Arte della felicità” e “Gatta Cenerentola”, entrambe candidate al David di Donatello come migliore canzone originale.