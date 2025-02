Musica: NoIndex: “3024”, un viaggio sonoro tra elettronica e intelligenza artificiale

Si chiama “3024” l’EP della band elettronica campana NoIndex che porta avanti la sua mission attraverso diverse forme d’arte, avvalendosi della collaborazione di artisti che spaziano dalla grafica alla pittura, dall’intelligenza artificiale, al cinema. NoIndex è un percorso artistico fondato a Napoli nel 2022, guidato da Francesco Paolo Somma (voce, autore dei testi e compositore) e Cris Pellecchia (bassista, compositore e arrangiatore dei brani). Al progetto collabora Gianfranco Balzano in qualità di live producer. “L’origine del nome della band, NoIndex, viene dal linguaggio di programmazione e informatico, ed è un vero e proprio ‘tag’. Il tag è un comando che si può inserire nell’intestazione HTML di una pagina web per comunicare ai motori di ricerca che quella pagina non deve essere inclusa nel loro indice e quindi nei risultati di ricerca. Ci rivolgiamo quindi a tutte quelle persone ‘non indicizzate’ della società, parlando di tutto ciò che è ‘invisibile’ agli occhi, all’ovvio, ai ‘motori di ricerca del sistema’. Diamo voce al non detto”, precisa la band. Fulcro della loro produzione è la musica, costituita da un mix di influenze tra elettronica indie, ambient, alternative e art rock, che strizzano l’occhio ad artisti come Thom Yorke, Moderat, James Blake, Bonobo e Son Lux. Centrale all’interno del progetto è anche la produzione di video ed immagini in AI, progettati e sviluppati internamente da Francesco Paolo Somma. In questo lavoro troviamo i primi due singoli pubblicati (“Invisibili” e “Lacrima”) che si inseriscono all’interno del più ampio concept di “3024” nel quale si immagina un futuro distopico in cui l’indifferenza verso sé stessi e gli altri porta a un mondo privo di emozioni e legami umani in una sorta di dittatura tecnologia. Ma una resistenza emerge, guidata da chi lotta per preservare l’umanità: quella dei “Residuali”, coloro che, consapevoli delle conseguenze di questa dittatura, si alleano per difendere sé stessi e la propria identità in favore di un mondo in cui i legami e le emozioni possano tornare al centro dell’esistenza umana. La sezione musicale dell’EP “3024” offre un’esperienza sensoriale intensa e immersiva. I brani rappresentano la voce di un “Residuale”, protagonista della narrazione, permettendo agli ascoltatori di entrare in contatto con le sue riflessioni più intime e profonde.