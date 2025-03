Musica, Novaffair: “Cromìa”, l’album d’esordio della band e il tour partenopeo

Esce per Accannone Records “Cromìa”, il primo album della band partenopea di alternative rock, Novaffair, tornata da poco sul mercato discografico col quinto brano estratto, “Manchi un po’”, a sua volta accompagnato da un videoclip su Youtube. Il gruppo – che ha al suo attivo un singolo Ep ufficiale – affronta qui la sfida di un disco dalle nove tracce, disponibile ora su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Massimo De Vita Blindur, l’album “Cromìa” dà il via all’omonimo tour di presentazione che porterà, per questa primavera, la band capitanata da Livio Arenella a girare la Campania in lungo e in largo, in attesa del tour estivo. Dopo la data zero di inizio marzo al Café Street-45 di Torre del Greco, si riparte da Napoli, nello specifico dallo Scugnizzo liberato (Salita Pontecorvo, 46), sabato 22 marzo nell’ambito del Festival NaDir Gravità Zero. Con “Cromìa” l’ambizione era quella di comporre una tavolozza di colori, di modo che ciascuna tonalità rappresentasse una fase diversa della vita; in altre parole, un viaggio emozionale che corresse lungo un muro fatto di suoni alternative rock. Non è un caso, infatti, se tra le principali influenze della band si riconoscano Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys, Fontaines DC, Afterhours e Verdena.