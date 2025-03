Musica, Novaffair, esce “Manchi un po’”: il singolo che parla di distacco

Disponibile da oggi, venerdì 7 marzo, in tutti gli store digitali “Manchi un po’“, il singolo che anticipa la pubblicazione di “Cromìa”, il nuovo disco della band partenopea alternative rock, Novaffair. Prodotto da Massimo De Vita Blindur, il brano – quinto estratto dall’album che uscirà per Accannone Records il 21 di questo stesso mese – pone al centro il senso di mancanza: quella distanza che si insinua, giorno dopo giorno, nelle relazioni fino ad inquinarle di pensieri ossessivi, pensieri che dunque creano un vuoto incolmabile.

«È una canzone a cui teniamo molto – spiega il frontman, Livio Arenella – e che rappresenta il lato più rabbiosamente profondo dei Novaffair, un grido che speriamo arrivi lontano fino a sugellare la sua massima esplosione nel nuovo album. Nel testo del brano ho voluto affrontare il tema del distacco e la sua metabolizzazione, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Questo processo viene evidenziato poi dall’alternarsi di suoni malinconici e dilatati con picchi di energia e reattività».

In accompagnamento al brano l’omonimo videoclip è visibile a partire dalle ore 12 su Youtube: i protagonisti vivono sì lontani ma pur sempre legati da un filo invisibile che li proietta di continuo in un passato ormai perduto, come in un ipotetico presente ancora possibile. Il singolo “Manchi un po’” sarà presentato live – insieme all’anteprima del disco da cui è tratto – sabato 8 marzo dalle ore 21:30 al Café Street-45 di Torre del Greco (in via A. de Gasperi, 127). Tra gli ospiti, Massimo De Vita Blindur e Raffica; in apertura, invece, il power trio rock reduce dall’ultima edizione di X Factor, Aura & Marilyn. Ingresso gratuito.