Musica: “Nuova scena”, la seconda stagione arriva il 31 marzo su Netflix

Dopo il successo della prima edizione, la seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap prodotta da Fremantle, arriverà solo su Netflix il . Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain torneranno, più esigenti che mai, a ricoprire il ruolo di giudici nel rap show che andrà alla ricerca dei protagonisti della nuova scena italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

Anche questa seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31 marzo, i tre giudici andranno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.

I giovani rapper che supereranno le fasi di audition e cypher verranno messi alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) con sfide sempre più difficili, al fianco di alcuni tra i nomi più forti dell’attuale scena italiana: battle di freestyle, videoclip e featuring saranno le prove che permetteranno solo a tre artisti di accedere alla finale, che sarà disponibile dal 14 aprile.

Il successo della prima stagione ha lasciato il segno: gli inediti dalla scorsa edizione di Nuova Scena, incluse le original tracks dei primi 5 classificati, hanno superato i 680 milioni di stream tra tutte le piattaforme musicali e social, mentre il singolo “EL MATADOR” di Elmatadormc7 – il terzo classificato della prima edizione – è stato certificato Disco d’Oro.

La seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia 2, prodotto da Fremantle Italia, è scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, e arriva nel nostro Paese dopo il successo riscosso negli USA e in Francia, rappresentando il primo adattamento italiano di un format originale Netflix.