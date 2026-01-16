Musica, nuovo album di inediti per Robbie Williams: “Britpop”

Roma, 16 gen. (askanews) – Robbie Williams torna a sorpresa con il suo nuovo e atteso album di inediti, “Britpop”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. Il 6 febbraio, invece, uscirà “Britpop (Deluxe Edition)”.

Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “Rocket”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “Spies” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker.

La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop.

Parlando di Britpop Robbie ha dichiarato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino”.

Robbie Williams è uno degli artisti musicali più premiati al mondo con sei dei 100 album più venduti nella storia britannica, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 album numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards, più di ogni altro artista. A dicembre 2024 è uscito al cinema il suo film, candidato agli Oscar, “Better Man” e a gennaio è uscita la colonna sonora ufficiale, “Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)”, che gli ha assicurato il suo quindicesimo primo posto in classifica album UK, eguagliando il record dei Beatles. Nel novembre 2023 è uscita per Netflix la serie di documentari in quattro parti di Robbie, intitolata “Robbie Williams”, che ha raggiunto il primo posto su Netflix in 22 paesi diversi.