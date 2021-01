Musica, nuovo album e il documentario “James” per il sassofonista Senese

James Senese annuncia due importanti novità nell’anno appena iniziato. Nella tarda primavera l’artista napoletano pubblicherà un nuovo album di inediti, oltre all’uscita del documentario “James” di Andrea Della Monica, presentato con successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel settembre 2020. James Senese Napoli Centrale sarà in tour da aprile 2021. Oltre al tour di promozione dell’album saranno organizzati una serie di eventi combinati in cui vi sarà la proiezione del docu-film e il concerto. “Speriamo che questo 2021 ci porti pace e salute per tutti noi, ne abbiamo bisogno. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando ormai da quasi un anno, è importante continuare a guardare avanti, sperando di poter tornare alla normalità e a suonare dal vivo la prossima estate per presentare i brani del nuovo disco”.