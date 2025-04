Musica, nuovo singolo “Amici Stretti” per Chiello: il tour 2025 farà tappa a Napoli il 6 maggio

Da oggi, in radio e in digitale “Amici stretti” (Island Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Cchiello, che parla dritto al cuore e anticipa il nuovo album “Scarabocchi”, in uscita l’11 aprile.

Con parole intrise di malinconia e immagini forti, l’artista racconta il dolore di una separazione e il peso dei ricordi che non svaniscono. Il suo sound in contrapposizione al testo intenso amplifica l’impatto emotivo, trascinando l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa tra dolcezza e disillusione, mentre le parole colpiscono con una sincerità disarmante.

Il cantautore per la prima volta, salirà sui palchi dei principali club italiani con l’imperdibile “Chiello Live 2025”: otto date cariche di emozione, intensità e la forza espressiva che rende unica la sua musica.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

4 MAGGIO – MAMAMIA – SENIGALLIA – DATA ZERO

6 MAGGIO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

7 MAGGIO – ATLANTICO LIVE – ROMA

11 MAGGIO – ALCATRAZ – MILANO

14 MAGGIO – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

16 MAGGIO – VOX CLUB – NONANTOLA (MO)

18 MAGGIO – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 MAGGIO – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chiellolive2025 .

Sul palco, Chiello esprime al massimo la sua essenza artistica, con un’urgenza comunicativa e una profonda sensibilità che emergono con forza nella dimensione live, trasformando la sua musica in un’esperienza viscerale e coinvolgente. Ad accompagnare Chiello in questo tour ci sarà una band formata da quattro elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere).

Chiello, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un’attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana insieme al collettivo FSK Satellite, con cui raggiunge importanti traguardi: il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio FSK Trapshit e la prima posizione nella classifica FIMI/GfK con il secondo album “Padre, figlio e spirito” (certificato oro). Dopo lo scioglimento del gruppo, chiello avvia una carriera solista di successo, collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con l’atteso primo album “Oceano Paradiso”, che ottiene la certificazione oro a pochi mesi dall’uscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Cuore tra le stelle”. Il 2023 si apre a marzo con il singolo “Milano Dannata”, che anticipa il secondo album “Mela Marcia”, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Ad aprile 2024 pubblica il singolo “Limone”, seguito da “Stanza 107” a luglio e dall’intenso “Ho sbagliato ancora” a ottobre. Il 2025 si apre con la partecipazione all’album “Tropico del Capricorno” di Guè, con il feat. “Non lo So”, il suo ultimo singolo “Amore mio” e la partecipazione al 75° Festival di Sanremo ospite nella serata delle cover con Rose Villain.