Nuovo singolo per Baby K con Mika, esce venerdì 17 Bolero. Dalle due voci mix esplosivo

“Bolero” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Baby K, con la speciale collaborazione di Mika, sarà fuori ovunque e in radio da venerdì 17 giugno. A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio, bisognerà aspettare venerdì per ascoltare il brano – disponibile da oggi in pre-save e pre-add – ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapreso Baby K e che, in questo nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione, Mika.Un singolo in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due artisti, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva. Nonostante il ritmo uptempo, “Bolero” porta con sé un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Anche se è arrivata la stagione più bella dell’anno, adesso che la relazione è finita è tutto diverso, perché stare insieme è solo un ricordo… almeno finché non sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale, “dove il sole incontra il Leone”.

Prodotta da Dardust e scritta da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, “Bolero” ci presenta delle sfumature musicali in parte ancora sconosciute della cantautrice, accompagnando i fan dell’artista nel percorso ben definito che l’artista ha intrapreso negli ultimi anni. Cresce sempre di più, intanto, l’attesa per le date del Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, che vedrà Baby K protagonista di quattro speciali appuntamenti a novembre, in cui finalmente l’artista porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi. Il via il 4 novembre da Ciampino, poi Firenze, Milano e Padova.L’autunno sarà una grande stagione live anche per Mika, che con il suo “Mika – The magic piano” porterà due spettacoli per ogni città italiana che toccherà: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata con una grande anteprima all’Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona. Comune denominatore delle date del tour, prodotte e organizzate da Mika stesso con Friends & Partners, sarà il piano magico di Mika.