Musica, nuovo video per “Rosa”: Raiz danza con la figlia a Capodimonte

C’è attesa per il prossimo 20 marzo quando il cantante Raiz pubblicherà una nuova versione del brano Rosa, scritto nel 2024 per la quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori, in cui interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci.

L’uscita sarà accompagnata da un videoclip inedito girato negli spazi del Museo e Real Bosco di Capodimonte, scelti come ambientazione per una coreografia che vede protagonista lo stesso artista insieme alla figlia Lea.

Il progetto mette in relazione il significato del brano con il tema del rapporto tra padre e figlia, elemento già presente nella serie televisiva e ripreso anche nel video, dove la dimensione narrativa si intreccia con quella personale. La canzone, nata per la fiction, viene riproposta in una versione che richiama anche l’esperienza privata del cantante, da cui ha preso ispirazione.

La regia e la coreografia del videoclip sono firmate da Alessandra Sorrentino, che ha costruito una messa in scena basata sul movimento e sull’uso degli ambienti storici del museo, trasformati in uno spazio performativo. Le riprese sono state realizzate all’interno della Reggia di Capodimonte, in linea con l’apertura del museo a collaborazioni con artisti e produzioni contemporanee, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio attraverso linguaggi diversi, tra musica, danza e audiovisivo.