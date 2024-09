Musica, “NYCANTA”: selezionati i 10 finalisti che voleranno a New York

Roma, 17 set. (askanews) – Nella suggestiva cornice del Parco del Celio, ai piedi del Colosseo, si è tenuta la semifinale del “NYCANTA”, il Festival della Musica Italiana di New York, giunto alla sua sedicesima edizione. L’evento, diventato negli anni un punto di riferimento per i talenti emergenti italiani e internazionali, ha visto la partecipazione di una prestigiosa giuria che ha selezionato i dieci artisti destinati a esibirsi a New York nella finalissima del 13 ottobre presso l’Oceana Theater di Brooklyn.

Un momento particolarmente emozionante della serata è stata la consegna del Premio Speciale “La canzone che ti fa volare”, offerto dal partner NEOS, a Kaotica. Il riconoscimento è stato consegnato da Joe Nastasi, arrivato direttamente da New York per assistere allo spettacolo nella suggestiva location romana. Kaotica ha vinto due biglietti per volare proprio a New York, in una data a suo piacimento entro un anno da oggi.

Tra i finalisti italiani selezionati spiccano Edoardo Brogi, Eda Marì, Yuma, Arianna e ValeTheRose, mentre dall’estero sono stati scelti Ida Elena (Svizzera), Jaco (Uk), Natalia Moskal (Polonia), Drama Love (Uk) e Antonio Gerardi (Germania). Le esibizioni di tutti i concorrenti sono state di altissimo livello, ma nel corso della serata condotta da Ernesto Trapanese non sono mancate performance indimenticabili come quella di Martina Giovannini, ex concorrente di Amici 23, e di Virginio, che ha chiuso la serata con un’intensa interpretazione.

La giuria, composta da volti noti del panorama musicale e televisivo, tra cui LDA, Savino Zaba, Massimo Di Cataldo, Arturo Artom, Piotta, Greg e altri nomi di rilievo, ha valutato con grande attenzione i partecipanti. In particolare, LDA, ha dichiarato di aver votato con il cuore, invitando gli artisti a perfezionare la struttura dei propri brani sottolineando il grande potenziale visto nei partecipanti. Non solo: il figlio di Gigi D’Alessio ha anche lasciato intendere che tra i finalisti ci potrebbe essere qualcuno con cui collaborerebbe volentieri in futuro, solleticando la curiosità di tutti, a partire dai due direttori artistici dell’evento, Cesare Rascel e Beppe Stanco.

Il patron dell’evento, Tony Di Piazza dell’Associazione Culturale Italiana di New York, ha sottolineato con un videomessaggio l’importanza del NYCANTA come piattaforma internazionale per i giovani talenti italiani. Grazie al suo impegno instancabile il festival è diventato una vetrina prestigiosa, offrendo ai partecipanti la possibilità di esibirsi su un palcoscenico internazionale e vivere un’esperienza unica, che culminerà nella finalissima a New York, condotta da uno dei volti più amati della televisione italiana, Pupo.

Ora, gli occhi sono puntati sulla finale del 13 ottobre, dove i dieci finalisti si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Nek e Francesco Renga, con l’obiettivo di conquistare il pubblico di New York e coronare così il loro sogno americano.