Musica, oggi su Radio Lombardia Riccardo Vitanza ospite di “Economie Sonore”

Oggi, venerdì 4 aprile, dalle 17 alle 18 appuntamento su Radio Lombardia per una nuova imperdibile puntata di “Economie Sonore, Music Business e altre Storie!”. Il programma condotto da Alex Pierro e Fabrizio Basciano ospita oggi Riccardo Vitanza, Fondatore e Amministratore Unico della rinomata Agenzia di Comunicazione Parole e Dintorni srl.

In diretta negli studi di Radio Lombardia, Pierro e Basciano dialogheranno con Vitanza ripercorrendo i suoi inizi nel mondo della comunicazione, la sua carriera e il significato di occuparsi della promozione di artisti e di molte altre realtà del panorama musicale e non solo.

Un’occasione unica per addentrarvi nel dietro le quinte del music business e scoprire i segreti della comunicazione efficace direttamente dalla voce di un esperto del settore come Riccardo Vitanza.

Non perdete l’appuntamento odierno con “Economie Sonore, Music Business e altre Storie!”, in diretta dalle 17:00 alle 18:00 su Radio Lombardia (FM 100.3, DAB Milano/Bergamo/Brescia/Mantova/Cremona, app iOS & Android, Alexa & Google Home, Smart TV e www.radiolombardia.it).

Per interagire con la trasmissione, potete inviare un messaggio via Whatsapp al numero 339.2663825 o seguire gli aggiornamenti sulla pagina Instagram di Radio Lombardia.

E per chi non potesse ascoltare la diretta, la puntata andrà in onda anche su Onetv nbc alle 21:30, canale 79 del digitale terrestre.

In regia, come sempre, l’attento @matteolop.