Musica per unire Italia e Bénin: alla Basilica di San Francesco di Paola il concerto “The Guitar Quintet”

La Basilica Reale di San Francesco di Paola ospita questa sera alle 19 il concerto “The Guitar Quintet”, promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli guidato dal console Giuseppe Gambardella, in collaborazione con la business unit di Dielle srl – Plc Marine e con la chitarrista Anna Della Ragione.

Programma musicale

Il pubblico ascolterà il Concert in D Major RV93 di Vivaldi e il Guitar Quintet n. 6 G.448 di Boccherini, eseguiti da un ensemble formato da Anna Della Ragione alla chitarra, Sergio Carnavale e Isabella Parmiciano ai violini, Tiziana Traverso alla viola e Gianpaolo Nigro al violoncello.

La musica come ponte culturale

In un periodo segnato da conflitti e tensioni globali, l’iniziativa mette al centro la forza della musica come linguaggio universale capace di creare legami, superare barriere e parlare direttamente alle emozioni.

Cooperazione e solidarietà

Durante la serata saranno illustrati i progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Consolato del Bénin a Napoli a beneficio della popolazione beninese. Tra i sostenitori, la famiglia De Lillo, con i dottori Andrea e Maria De Lillo, che hanno offerto un contributo concreto e generoso.

L’impegno di Anna Della Ragione

Chitarrista, compositrice e arrangiatrice, Anna Della Ragione mette la propria arte al servizio di un obiettivo più ampio: rafforzare il legame culturale tra Italia e Bénin attraverso un dialogo musicale che unisce comunità e sensibilità diverse.