Musica: PFM canta De André anniversary, un tributo per gli 85 anni dalla nascita di Faber

In occasione dell’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André (18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), venerdì 21 febbraio PFM, Premiata Forneria Marconi, pubblica il nuovo album live “Pfm canta De André Anniversary” (Aereostella).

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.

Da una parte c’era la poesia di De André, intensa e raffinata, accompagnata fino a quel momento da arrangiamenti essenziali e minimali, come era consuetudine nel cantautorato dell’epoca. Dall’altra, la PFM, una delle band più innovative del panorama rock progressivo, l’unica prog band italiana arrivata a scalare le classifiche internazionali e a fare tour in tutto il mondo, pronta a trasformare quelle melodie in qualcosa di mai sentito prima.

I musicisti della PFM rielaborarono la struttura delle canzoni di De André con arrangiamenti audaci e visionari, cosa che continuano tutt’oggi a fare in tour.

Il risultato fu un capolavoro che segnò un prima e un dopo nel modo di concepire la musica dal vivo in Italia. Non si trattava più solo di eseguire le canzoni così come erano state incise, ma di dare loro una nuova vita, di reinventarle ogni sera, in ogni concerto.

Nell’album Franz Di Cioccio (lead vocal and drum) e Patrick Djivas (bass), con Lucio Fabbri (violin), Alessandro Scaglione (keyboard), Marco Sfogli (guitar) ed Eugenio Mori (drum).

Ospiti speciali Flavio Premoli (piano, minimoog, accordion and vocal), Michele Ascolese (acustic guitar) e Luca Zabbini (keyborad, guitar and vocal).

“PFM Canta De André Anniversary” sarà disponibile da venerdì 21 febbraio in digitale e doppio CD e dal 28 febbraio in doppio vinile.

La tracklist di “PFM Canta De André Anniversary” ripercorre alcuni dei brani più celebri del repertorio di De André, reinterpretati con l’inconfondibile sound della PFM Premiata Forneria Marconi.

Tracklist doppio CD:

CD 1

Bocca di Rosa

La guerra di Piero

Andrea

Un giudice

Rimini

Giugno ’73

Universo e terra

L’infanzia di Maria (includes La tentazione)

La tentazione

L’infanzia di Maria (II parte)

Il sogno di Maria

Maria nella bottega di un falegname

Rumori di bottega

Il testamento di Tito

CD 2

Zirichitaggia

La canzone di Marinella

Volta la carta

Amico fragile

Il pescatore

Celebration

Impressioni di settembre (reprise)

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante.

Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive.

Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come International Band of the year ai Prog Music Awards UK e nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).