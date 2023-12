Musica, Pinguini Tattici Nucleari: venduti un mln biglietti nel 2023

Roma, 1 dic. (askanews) – Venduti un milione di biglietti nell’ultimo anno per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari. Continua così il successo del tour più importante per la band dei record: 44 date complessive, 11 negli stadi nell’estate 2023 e 33 date in programma nei palazzetti nella primavera 2024.

Con 6 date a Milano, 4 a Roma, Bologna e Torino e 3 a Firenze, il “Non perdiamoci mica di vista Fake News Indoor Tour – Palasport 2024”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, partirà il 3 aprile da Jesolo (VE) e terminerà il 29 maggio a Messina, passando anche da Pesaro, Livorno, Napoli e Bari.

Oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (tre volte Disco di Platino) e di RUBAMI LA NOTTE, singolo ai vertici di tutte le classifiche e già certificato triplo Disco di Platino, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.