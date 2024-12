Musica: Pino Daniele al 1º posto della classifica EarOne Airplay con “Again”

Pino Daniele fa storia con “Again”, il brano essenziale voce e chitarra raggiunge il 1° posto nell’EarOne Airplay. La semplicità e la profondità emozionale del pezzo dimostrano che il pubblico e le radio italiane continuano a celebrare la grande musica d’autore e la qualità senza tempo. Pubblicato da Warner Music Italy, il brano che intreccia il calore della sua indimenticabile voce con il suono unico della sua chitarra è in radio e in digitale (https://wmi.lnk.to/again).

È online il lyric video con delle immagini che ritraggono Pino Daniele in studio di registrazione: https://youtu.be/l0q-tpt6M1M. Annunciato da un video teaser, realizzato in esclusiva da DAZN in collaborazione con Warner Music, l’inedito “Again” è stato presentato in anteprima assoluta domenica 24 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in diretta su DAZN e Sky prima della partita Napoli – Roma. Unendo armoniosamente il timbro acustico con sonorità elettriche, “Again” trasporta chi lo ascolta in un viaggio emozionante alla riscoperta della profonda anima artistica che ha reso immortale le canzoni di Pino Daniele. Scritto nel 2009, questo brano intimo e autentico riflette l’approccio autobiografico dell’artista, capace di trasformare emozioni e sentimenti in musica e parole, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale. “Again” è stato prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, ed il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano. La pubblicazione di “Again” celebra l’avvicinarsi di due ricorrenze speciali, i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita di Pino Daniele, ed è per questo che “Again”, porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele. Il sigillo del “70/10 Anniversary” contraddistingue anche “Musicante 40th Anniversary Album”, la speciale ristampa dell’album “Musicante” di Pino Daniele, in uscita il 13 dicembre in occasione del 40° anniversario della pubblicazione. “Musicante 40th Anniversary Album” è disponibile in pre-save e in pre-order al seguente link: https://bio.to/PinoDaniele_Musicante.