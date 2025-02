Musica: Post Malone torna in Italia, un’unica data ad Agosto 2025 agli I-Days

L’unica data italiana del “Big ass world tour” della superstar globale Post Malone, sarà agli I-DAYS MILANO 2025 martedì 27 agosto 2025, all’Ippodromo Snai San Siro.

L’icona mondiale che ha ridefinito i confini della musica contemporanea e che vanta 9 dischi di Diamante e 18 nomination ai GRAMMY® Award, promette ai fan un’esperienza di live indimenticabile che sarà un mix dei suoi più grandi successi, le hit preferite dai fan e le nuove canzoni del suo sesto album in studio.

Performer magnetico e autentico, Post Malone è capace di trasformare ogni live in un’esperienza emotiva e intensa. Il suo stile è una fusione di energia travolgente, carisma, dinamismo, in cui alterna momenti di pura adrenalina con esibizioni intime e struggenti, per un viaggio tra diversi generi musicali, tra nostalgia, emozioni ed euforia massima.

L’attesissimo live di Post Malone, arriva a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo disco “F-1 Trillion” (il suo debutto country) che ha conquistato la 1^ posizione nella classifica Billboard 200 ed è stato nominato per un premio GRAMMY® come “Best Country Album”.” Incluso nell’ album, il singolo “I Had Some Help” con Morgan Wallen ha raggiunto la vetta della chart BillboardHot 100 e è rimasto al #1 per sei settimane consecutive. Il brano ha anche ottenuto il primo posto nella classifica Billboard’s Songs of the Summer del 2024 ed è stato nominato ai GRAMMY® come “Best Country Song” e “Best Country Duo/Group Performance”.

Post Malone, fenomeno di Dallas, sta riscrivendo la storia ed è uno dei geni musicali della nostra generazione. Con il suo stile unico è diventato uno degli artisti più influenti della musica contemporanea, capace di mescolare generi come hip-hop, rock, pop e R&B con una naturalezza che lo rende unico. Nato il 4 luglio 1995 ha raggiunto la notorietà nel 2015 con il singolo “White Iverson”, un brano che ha rapidamente conquistato l’attenzione dell’industria musicale.

La sua ascesa, da allora, è stata inarrestabile. Nel 2016 ha pubblicato “Stoney”, il suo album di debutto, che contiene hit come “Congratulations” con Quavo e “I Fall Apart”, ottenendo un incredibile successo commerciale. Ma è stato con “Beerbongs & Bentleys” nel 2018 che ha consolidato il suo status di superstar globale: il disco ha esordito al primo posto della Billboard 200 e ha sfornato singoli iconici come “Rockstar” con 21 Savage, “Psycho” con Ty Dolla $ign e “Better Now”, tutti certificati multiplatino. L’anno successivo ha alzato ulteriormente l’asticella con “Hollywood’s Bleeding” (certificato Triplo disco di Platino e ha regnato al #1 nella Billboard Top 200 per quattro settimane), un album che ha mescolato ancora di più le sue influenze e ha regalato al pubblico brani come “Circles”, “Wow” e “Sunflower”, doppio disco di Diamante e singolo più certificato nella storia, realizzato con Swae Lee per la colonna sonora del film Spider-Man: Into the Spider-Verse. “Hollywood’s Bleeding” segue l’immenso successo dell’album Triplo Platino “Beerbongs & Bentleys”, che un anno prima aveva conquistato la 1^ posizione della Billboard Top 200.

Sulla scia di questo disco, Post Malone ha frantumato un record in vigore da 54 anni con 9 canzoni nella Top 20 della Hot 100, ottenendo “il maggior numero di canzoni nella Top 20 della Hot 100 di sempre”. Inoltre, ha anche battuto il record per il maggior numero di successi simultanei nella Top 40 Hot 100 con 14 brani.

Nel 2022 ha pubblicato “Twelve Carat Toothache”, un progetto più introspettivo che ha visto la collaborazione con artisti come Doja Cat in “I Like You (A Happier Song)” (nominato ai GRAMMY® come “Best Pop Duo/Group Performance”, decima nomination in sei anni), Roddy Ricch in “Cooped Up” e The Weeknd in “One Right Now”. Nel 2023 ha sorpreso ancora una volta con “Austin”, un album più personale e sperimentale che ha mostrato un lato inedito del suo talento, con brani come “Chemical” e “Mourning”. Nel 2024, ha esplorato nuove sonorità avvicinandosi alla musica country con il progetto “F-1 Trillion”, collaborando con star del genere come Morgan Wallen e Hank Williams Jr.

Oltre alla sua produzione discografica, Post Malone ha sempre dimostrato un forte legame con la cultura musicale in generale. Nel 2025 è stato nominato ambasciatore del Record Store Day, un riconoscimento che celebra il suo impegno nel promuovere i negozi di dischi indipendenti e nel sostenere la musica su supporto fisico. Ha anche lavorato a iniziative di beneficenza, tra cui donazioni a organizzazioni veterane e progetti per la salute mentale.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica, da Justin Bieber in “Deja Vu” a Nicki Minaj in “Ball for Me”, fino alla spettacolare collaborazione con Ozzy Osbourne e Travis Scott in “Take What You Want”, un pezzo che ha segnato un ponte tra il rock e il rap. Ha lavorato con DaBaby in “Enemies”, con Young Thug in “Goodbyes” e ha dimostrato più volte di poter adattare il suo stile a qualsiasi genere e artista.

Grazie a questa versatilità e alla capacità di creare brani capaci di scalare le classifiche, Post Malone ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Billboard Music Awards, American Music Awards e MTV Video Music Awards. Ha infranto record con i suoi singoli certificati diamante dalla RIAA, diventando l’artista con il maggior numero di certificazioni di questo tipo nella storia. Il suo impatto sulla musica è innegabile: con la sua voce inconfondibile, la sua autenticità e la sua capacità di reinventarsi continuamente, Post Malone continua a dominare la scena internazionale, confermandosi come uno degli artisti più innovativi e amati della sua generazione.