Musica, “Predestinato Tour 2026”: per Tony Colombo sei concerti al teatro Troisi

Dopo l’incredibile bagno di folla di San Valentino al Palaghiaccio di Catania, il “Predestinato Tour 2026” di Tony Colombo approda a Napoli, confermandosi come uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Il popolare cantautore siciliano di nascita, ma napoletano d’adozione, si prepara a una vera e propria “maratona” di successi sul palco del teatro Troisi di Fuorigrotta. Il legame tra l’artista e il suo pubblico si conferma più solido che mai: le prime quattro date napoletane, previste per il 24 e 25 febbraio e il 3 e 4 marzo, sono già ufficialmente “sold out”. Restano invece gli ultimi tagliandi disponibili per gli appuntamenti del 16 e 23 marzo, prima che la carovana del “Predestinato” prosegua il suo viaggio attraverso il Sud Italia. Lo spettacolo, che ripercorre i grandi successi di Colombo e i brani del nuovo progetto discografico, toccherà le principali città del Mezzogiorno tra primavera ed estate: al teatro Orfeo di Taranto il 24 marzo, il 9 aprile al teatro Roma di Portici, il 14 aprile al teatro Odeon di Rende (Cosenza), il 22 e il 23 aprile al teatro Zappalà di Palermo, l’8 agosto all’Arena 30-40 di Carovigno-Brindisi, il 16 agosto a Santa Maria La Fossa (Caserta) e il 25 settembre di nuovo a Napoli, nel quartiere Barra. «Vedere l’affetto della gente e i teatri pieni è la risposta più bella che potessi ricevere – commenta l’artista – il “Predestinato Tour” è un viaggio che celebra la mia storia e quella di chi mi segue da anni. Tornare a Napoli con sei date è un’emozione indescrivibile». Il tour promette un’esperienza immersiva, dove la musica partenopea si fonde con una produzione moderna, scenografie curate e una band dal vivo che accompagnerà la voce inconfondibile di Tony Colombo attraverso i sentimenti e le storie che lo hanno reso un’icona del genere.