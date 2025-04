Musica, “Preghiera Punk”: il nuovo grido di libertà di Davide Mancini

È disponibile in digitale “Preghiera Punk” (https://spoti.fi/423znRd), il nuovo, intenso brano del cantautore valdostano Davide Mancini. Questa vibrante traccia, registrata con la preziosa collaborazione di Massimo Spinosa, figura di spicco del panorama musicale italiano noto per il suo lavoro con giganti come Mauro Pagani, Fabrizio De André, Roberto Vecchioni e Francesco De Gregori, è un toccante omaggio a Paolo Salandini, storico amico dell’artista ed ex membro della tour band di Luciano Ligabue, recentemente scomparso.

“Preghiera Punk” si erge come un autentico grido di libertà, un audace atto di sfida contro le convenzioni e le logiche di potere dominanti. Il brano si fa portavoce di chi ha scelto di vivere animato da valori che trascendono l’ambizione e la sete di controllo, trasformandosi in un inno per coloro che resistono con fierezza.

Il titolo stesso evoca un contrasto affascinante: la spiritualità e la trascendenza insite nella “preghiera” si fondono con l’anima ribelle e la capacità di dire “no” tipiche del punk. Questa singolare alchimia sonora celebra la forza di chi lotta per la propria libertà, animato da uno spirito profondamente antisistemico che invita l’ascoltatore a una riflessione profonda e sentita.

«“Preghiera Punk” è un brano che racconta la difficoltà e la fierezza di chi ha investito il proprio tempo nell’utopia e nella poesia del quotidiano – dichiara Davide Mancini – È un inno dedicato a chi si è occupato di libertà e non di potere».

La carriera musicale di Davide Mancini affonda le radici nella sua giovinezza, iniziata come batterista della O’Connel Street Band. Per anni ha poi guidato come frontman i Celtica, un apprezzato gruppo etno-rock che ha calcato numerosi palchi in tutta Italia, pubblicando l’acclamato LP “L’altro rock”. Dopo questa significativa esperienza, Mancini ha intrapreso un percorso cantautorale che lo ha portato in lunghe e significative tournée attraverso l’Italia, la Francia, la Spagna, l’Irlanda, gli Stati Uniti e persino l’Asia, dove ha partecipato al prestigioso Festival di Hue.

Nel suo ricco percorso artistico, ha avuto l’opportunità di aprire i concerti della band americana The Connells e di partecipare a eventi di risonanza nazionale come il Pistoia Blues Festival (1996 e 1997) e il Porretta Soul Festival (1998), oltre a numerose apparizioni televisive. Ha avuto l’onore di condividere il palco con artisti del calibro di Bruno Lauzi e dei La Crus, e di collaborare con figure di fama internazionale come Massimo Spinosa e il leggendario Mauro Pagani, con il quale si è esibito al Teatro Giacosa di Aosta nel 2016. La sua versatilità lo vede anche protagonista in serate di dialoghi letterari con il poliedrico Moni Ovadia.

Il suo album di debutto, “Madame Gerbelle” (2008), ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, scalando la classifica ufficiale europea Indie Music Like delle radio e dei new media, dove ha mantenuto una posizione nella Top Ten per ben dieci mesi consecutivi. Nel 2015 è seguito “Poesia e Democrazia”, un lavoro che, dopo un anno di intensa attività acustica nei club, lo ha portato ad essere invitato al Festival della Musica Indipendente di Faenza.

Con i suoi ultimi due singoli, “Aosta Capitale” e ora “Preghiera Punk”, Davide Mancini traccia un’evoluzione artistica significativa. Se il primo è un sentito omaggio alla sua città natale, Aosta, il secondo si erge con forza come un potente inno a coloro che hanno scelto la via della libertà, anteponendola alle dinamiche del potere. “Preghiera Punk” è un brano che risuona con autenticità e invita all’ascolto, lasciando un segno profondo nell’anima di chi cerca un messaggio di speranza e di orgogliosa resistenza.