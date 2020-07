Musica, prova aperta per l’Aida di Verdi: 750 posti gratuiti al Plebiscito

Settecentocinquanta ingressi gratuiti alla prova aperta dell’ Aida di Giuseppe Verdi in forma di concerto, sabato 25 luglio ore 20,15 in Piazza del Plebiscito, sono messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Napoli e prenotabili da domani alle 12 consultando il sito www.comune.napoli.it. Il concerto con la star Jonas Kaufmann (28-31 luglio) fa parte della rassegna estiva del Teatro di San Carlo. Il maestro Michele Mariotti dirigera’ l’ Orchestra e Coro del massimo. I biglietti per la prova sono cosi divisi: 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori, 90 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 comma 3) e relativi accompagnatori, 248 posti per i giovani under 30. I restanti 400 sono richiedibili liberamente.La prenotazione dovra’ essere convertito in biglietto gratuito presso il botteghino del teatro San Carlo nei seguenti giorni: Giovedi’ dalle 12.00 alle 21.00; Venerdi’ dalle 10.00 alle 21.00; Sabato: dalle 10.00 alle 18.00. Nel cast dell’opera di Giuseppe Verdi Anna Pirozzi nel ruolo di Aida, Jonas Kaufmann in quello di Radame’s, Anita Rachvelishvili sara’ Amneris. Claudio Sgura interpretera’ Amonasro e Roberto Tagliavini sara’ Ramfis.