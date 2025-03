Musica: “Puorteme a casa mia” l’omaggio a Pino Daniele a piazza del Gesù

I 99 Posse, gli Audio 2, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo. E’ lunghissima la lista degli artisti che saranno sul palco in Piazza del Gesù, nel centro di Napoli, a ricordare Pino Daniele, il 19 aprile, giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni e a 10 anni dalla sua scomparsa. Il concerto è stato organizzato da Nello Daniele, il fratello del cantautore, che dal 2015 porta avanti il progetto “Je sto vicino a te” dedicato alla memoria del cantautore, nella sua terra, tra la sua gente dalle ore 21 con il concerto-tributo “Je Sto Vicino a Te Forever”. L’omaggio musicale e culturale riunirà amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore con sul palco anche i musicisti che hanno accompagnato negli anni Pino Daniele nei live: Antonio Annona, Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo. Nella serata presentata da Serena Autieri ci saranno anche i ricordi dello scrittore Maurizio De Giovanni e degli attori Gaetano Amato e Patrizio Rispo. La serata sarà ripresa anche dalle telecamere di Rai2 che manderà in onda la sera dopo. L’evento con lo slogan “Puorteme a casa mia” rappresenta il ritorno simbolico alle radici, un’emozione condivisa che attraversa i vicoli, le storie e le tradizioni di una città che ha plasmato l’arte di Pino Daniele. Il concerto sarà un viaggio musicale che ripercorrerà i suoi più grandi successi e celebrerà la Napoli autentica che lui stesso ha raccontato con le sue canzoni. L’evento, che è stato organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di Napoli, celebrerà non solo il percorso artistico di Pino Daniele, ma anche il legame profondo tra l’artista e la sua NAPOLI. “Vogliamo raccontare Pino partendo dalle sue radici – spiega Nello Daniele – rivivendo la sua infanzia e i suoi esordi nei vicoli, nelle strade e nei luoghi che hanno accompagnato i suoi primi passi e la sua crescita come uomo e artista. L’idea è quella di ricreare quell’atmosfera unica e magica che solo questa città sa regalare”. La serata è organizzata da Nello Daniele e Antonio Pellegrino con l’associazione ‘Je sto vicino a te’, il direttore di produzione è Paolo Lubrano con la collaborazione di Ettore De Lorenzo e Michele Ciardiello.