Musica, quaranta candeline per “La vita è adesso”: ristampa e cofanetti per il disco di Claudio Baglioni

di Alessandra Del Prete

Nel quarantesimo anniversario della pubblicazione dell’album La vita è adesso, il sogno è sempre (1985), Sony Music Italy e Edizioni Curci celebrano l’opera di Claudio Baglioni con un’importante iniziativa discografica ed editoriale.

L’album, pietra miliare della musica italiana, ha segnato profondamente il panorama culturale degli anni Ottanta, detenendo tuttora il primato di disco più venduto in Italia, con oltre 4,5 milioni di copie fisiche. Rimasto al primo posto in classifica per 27 settimane consecutive, ha continuato a figurare ai vertici per oltre un anno, diventando un simbolo musicale di intere generazioni.

Sony Music Italy pubblicherà una riedizione speciale dell’album, La vita è adesso, il sogno è sempre, disponibile a partire dal 6 giugno (già in preordine). Il progetto propone una nuova interpretazione di undici brani tratti dall’album originale, rivisitati con nuovi arrangiamenti e sonorità contemporanee.

Le registrazioni, realizzate in studio dal vivo con la partecipazione simultanea di musicisti e cantanti, sono pensate per mantenere una forte continuità narrativa con il lavoro del 1985.

L’album sarà disponibile in vari formati:

Doppio vinile nero 180 gr numerato con booklet di 16 pagine (esclusiva Sony Music Store)

Doppio vinile nero 180 gr con booklet (incluso nei cofanetti Super Deluxe di Edizioni Curci)

Doppio vinile bordeaux 140 gr con booklet di 16 pagine

Doppio vinile verde 140 gr con booklet di 16 pagine

CD con booklet di 20 pagine

Versione digitale in Dolby Atmos

Tra le novità, anche l’inedito “Il sogno è sempre”, che dà il titolo alla riedizione. Il brano, arrangiato per orchestra sinfonica e coro lirico, rappresenta un messaggio di speranza e continuità.

Il concept visivo dell’intero progetto riprende fedelmente quello originale, con fotografie di Toni Thorimbert, autore anche degli scatti storici del 1985.

Edizioni Curci curerà la pubblicazione di un esclusivo cofanetto Super Deluxe, in edizione limitata e numerata di mille copie, disponibile dall’11 giugno (anch’esso in preordine).

Il cofanetto conterrà:

Un libro d’artista firmato da Emiliano Ponzi , con illustrazioni ispirate ai brani dell’album

La versione doppio vinile nero (180 gr) della riedizione realizzata da Sony Music Italy

Una cartolina d’autore con un’illustrazione esclusiva di Ponzi e la firma di Claudio Baglioni

Questa iniziativa unisce musica e arte, offrendo non solo una riedizione del disco, ma anche una nuova lettura simbolica e culturale attraverso il linguaggio visivo.