Musica, Remo Anzovino a Napoli: un “Atelier” di emozioni sonore all’Auditorium Novecento

Un dialogo intimo tra i tasti bianchi e neri, un caleidoscopio di timbri e registri che si fondono in un linguaggio musicale universale. Remo Anzovino, maestro del pianoforte contemporaneo, giovedì 10 aprile ha fatto tappa a Napoli, all’Auditorium Novecento, con il suo nuovo tour “Atelier”, nato dall’omonimo disco che celebra i suoi venti anni di una carriera artistica intensa e poliedrica.

L’album, pubblicato da DECCA ITALY e distribuito da Universal Music Italia, ha subito conquistato il pubblico, scalando le classifiche di vendita e posizionandosi come l’unico disco di musica strumentale nella Top 100 FIMI/GFK, un traguardo che testimonia l’affetto crescente del suo pubblico. “Atelier” è un’immersione nel mondo espressivo del piano solo, anticipato dai suggestivi brani “Chaplin”, “Istanbul” e “Galilei”, e arriva a due anni di distanza dal suo precedente lavoro in solitaria, “Don’t Forget to Fly”.

Ma “Atelier” è più di una semplice raccolta di brani. È una vera e propria festa musicale, un evento speciale registrato dal vivo nell’atelier del celebre pittore e scultore Giorgio Celiberti. Una scelta non casuale, che sottolinea il profondo legame tra la musica di Anzovino e il mondo dell’arte. Lo stesso Celiberti ha voluto ospitare le note del pianista nel suo spazio creativo, contribuendo a rendere questo progetto unico e irripetibile. L’atmosfera intima e affascinante dell’atelier ha così dato il titolo e l’immagine di copertina all’album, con il titolo scritto a mano dal Maestro e un’opera originale inclusa nel packaging.

L’album è un viaggio attraverso la carriera di Anzovino, con un inedito (“Chaplin”) e venti brani riarrangiati e reinterpretati dal vivo, scelti tra i suoi lavori più rappresentativi e amati. Un percorso sonoro che spazia dalle sonorità dei primi album (“Dispari” e “Tabù”) alle architetture complesse di “Igloo” e “Viaggiatore immobile”, fino alle atmosfere internazionali di “Nocturne” e al recente successo di “Don’t forget to fly”.

Non mancano i suoi celebri temi cinematografici, le musiche che hanno impreziosito documentari dedicati a icone dell’arte come Monet, Van Gogh, Frida Khalo e le meraviglie del Museo Egizio di Torino, valendogli il Nastro D’Argento nel 2019. Un intreccio tra musica, arte e cinema che da sempre contraddistingue la sua cifra stilistica.

Nato a Pordenone da genitori napoletani, Remo Anzovino ha saputo creare un linguaggio musicale personale e contemporaneo, capace di superare i confini di genere e di conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo. Le sue composizioni fondono elementi classici, jazz, tango e richiami alla tradizione musicale latina e napoletana, creando un universo sonoro inconfondibile.

Con oltre trenta milioni di streaming e una carriera costellata di prestigiose collaborazioni e concerti in tutto il mondo, Remo Anzovino si conferma uno dei protagonisti della scena musicale contemporanea, un artista capace di emozionare e di trasportare l’ascoltatore in un viaggio sonoro unico e indimenticabile, come quello che ha regalato al pubblico napoletano con la magia di “Atelier”.