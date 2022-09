Musica, Renato Zero infiamma il Circo Massimo: festa per i 55 anni di carriere

Più di tre ore di musica, ospiti, cambi di costume colorati e un pubblico di 15 mila presenze, ieri sera, per la prima delle sei date al Circo Massimo: tutte sold out per un totale di centomila spettatori. Renato Zero ha deciso di festeggiare così i suoi 70 anni (2 anni dopo a causa del Covid) e i 55 di carriera (44 album e oltre 500 canzoni). In apertura l’artista romano ha regalato al suo pubblico il brano “Quel bellissimo niente” dedicato al suo pubblico, il cui testo è stato sparato in aria in piccoli foglietti di carta, che recita “quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata da sempre mia bellissima gente”.

Tanti gli ospiti sul palco: Jovanotti, Fabrizio Moro che gli ha donato il cappello indossato al suo primo concerto al Palalottomatica, e poi Giorgio Panariello, i Neri per caso, Morgan che hanno duettato con lui, ripercorrendo i successi dell’artista romano. In alcuni momenti sul palco oltre all’orchestra 070 diretta da Pennino e al coro, si è esibito anche un corpo di ballo di 23 elementi. Dal maxi schermo alle sue spalle non sono mancati gli omaggi a pezzi della sua carriera, a Roma, al cinema di Charlie Chaplin, uno spezzone di un film di Tim Burton accompagnato proprio da un suo brano, i suoi costumi che lo hanno reso famoso in una serata omaggio a una straordinaria carriera.

La prima serata si è chiusa, ma la festa prosegue per altre cinque date (24,25, 28, 30 settembre e 1 ottobre) per la prima volta nella cornice del Circo Massimo per uno spettacolo che ogni sera si presenterà diverso come ha spiegato lo stesso artista ai giornalisti “ho fatto una scelta di base di un certo numero di brani e poi per soddisfare l’appetito di quelli che vengono più di una sera, ho voluto strafare inserendo brani che vanno ad insidiarsi nella sfera di quelli originali e dei medley che tracciano un percorso più ricco. Ogni sera è diversa con brani cardine, che si sono inseriti più di altri nel quotidiano”.