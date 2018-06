Musica, a Renato Zero l’Ischia Music Legend Award

Renato Zero riceverà l’Ischia Music Legend Award in occasione del XVI Global Film & Music Fest (15-22 luglio). L’artista festeggerà il riconoscimento anche nella piazza di Casamicciola, il comune isolano maggiormente colpito dal sisma della scorsa estate, martedì 17 luglio, presentando tra la gente “Zerovskij Solo per Amore” il film-opera che racchiude oltre due ore di spettacolo registrate all’Arena di Verona. Il riconoscimento e’ stato annunciato da Tony Renis, presidente onorario del Festival, insieme all’Ischia Film & Music Award ai registi Antonio e Marco Manetti, autori di ‘Ammore e Malavita’. “Siamo entusiasti di celebrare la leggenda di un talento unico ed amatissimo come Renato Zero – dichiara Tony Renis – Ischia e i colleghi internazionali lo accoglieranno con l’affetto che merita la generosita’ di un genio. Il suo nome sara’ iscritto nel prestigioso albo d’oro della manifestazione accanto a quelli di Luciano Pavarotti, Sting, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Dionne Warwick, Harry Bellafonte, Laura Pausini, Sheryl Crow e Zucchero”. “A fare festa con Renato Zero a Casamicciola ci saranno anche i fratelli Antonio e Marco Manetti, che hanno dimostrato di essere dei veri innovatori del genere film & music nonche’ sinceri testimonial della tradizione artistica napoletana nel mondo”, aggiunge Giancarlo Carriero, presidente dell’Accademia Internazionale Arte Ischia che organizza il Global Film Festival, evento promosso con il sostegno del MIBACT (Dg Cinema) e della Regione Campania. L’happening quest’anno avra’ tra le sue star il leggendario Quincy Jones, autore anche di tante pagine di musica per il cinema (basti ricordare “Il colore viola” di Steven Spielberg). Antonio e Marco Manetti insieme allo stesso Jones, ad Andrea Bocelli e ai gia’ annunciati Bille August, Mark Canton e Michael Radford saranno inoltre tra i docenti della Acting masterclass diretta da Bernard Hiller alla quale sono attesi 60 artisti emergenti provenienti da tuto il mondo. Tra gli ospiti anche il presidente gli Emmy Awards (gli Oscar della Tv) Hayma Washington, il regista Matteo Garrone con gli attori Marcello Fonte ed Edoardo Pesce con “Dogman” ‘film italiano dell’anno’. La sedicesima edizione di Ischia Global sara’ presieduta da Cheryl Boone Isaacs e dal produttore Andrea Leone. La manifestazione e’ organizzata con la partecipazione di Bnl gruppo BNP Paribas, Isaia S.p.A. Tatatu e Mediaset.