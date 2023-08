Musica, Ringo Starr annuncia il nuovo album “Rewind Forward”

Ringo Starr ha annunciato l’uscita del suo quarto ep, Rewind Forward. L’album, in pubblicazione il 13 ottobre sarà disponibile in digitale, CD e vinile da 10 pollici. Il singolo, che dà il titolo all’ep, sarà in streaming dal 25 agosto. L’ep contiene quattro nuovi brani: Shadows On The Wall, Feeling The Sunlight, Rewind Forward, Miss Jean.

“Rewind Forward è stata una cosa che ho detto all’improvviso: è proprio una di quelle frasi tipo A Hard Day’s Night. Mi è venuta in mente, ma non ha un vero significato”, ha detto Ringo ridendo riguardo al titolo. “Stavo cercando di spiegarlo a me stesso e la cosa migliore che posso dirti è che a volte, quando vuoi andare avanti, devi prima tornare indietro”.

Rewind Forward è stato scritto con il suo sound engineer e co-writer Bruce Sugar. Gli altri brani vedono Starr collaborare con nuovi e vecchi amici, tra cui il membro degli All Starr, Steve Lukather e Joe Williams, suo compagno di band nei Toto, nel brano di apertura Shadows on the Wall. Il brano Feeling the Sunlight è stato scritto da Paul McCartney e nella traccia finale, Miss Jean, troviamo Benmont Tench e Mike Campbell degli Heartbreaker insieme a Ian Hunter, un ex membro della All Starr Band. L’EP contiene inoltre contributi di Joe Walsh, Steve Dudas, Lance Morrison, Matt Bissonnette, Torrance Klein, Weston Wilson, Kip Lennon, Marky Lennon. Ringo e la sua band All Starr inizieranno il loro tour autunnale il 17 settembre 2023 alla Toyota Arena (Ontario, California), terminando il 13 ottobre 2023 a Thackerville, (Oklahoma).