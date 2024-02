Musica, ritrovato il leggendario basso di Paul McCartney rubato nel ’72

È stato ritrovato il celebre basso appartenuto a Paul McCartney e presente in diverse iconiche canzoni (in studio e dal vivo) dei primi Beatles, tra cui “Twist And Shout”, “Love Me Do” e “She Loves You” dopo che era stata lanciata una campagna a livello globale per risolvere “il più grande mistero del rock and roll”. Lo strumento, rubato nel 1972 da un furgone nel quartiere londinese di Notting Hill, dopo alcuni passaggi di mano era finito nella soffitta di una casa nel sud dell’Inghilterra e la famiglia, convinta di possedere un vecchio basso e non quel pezzo storico, lo ha riconsegnato al leader superstite della celebre band britannica che si è detto “incredibilmente grato”.

Secondo il gruppo, formato da fan dei Beatles e ricercatori, che aveva lanciato la campagna chiamata The Lost Bass Project, il ladro originale non sapeva di rubare lo strumento protagonista della Beatlemania. Il modello di Höfner 500/1 fu acquistato da McCartney per circa 30 sterline nel 1961 in un negozio di Amburgo e poi definito il suo “preferito”. Lo suonò negli anni Sessanta al Top Ten Club nella città tedesca, al Cavern di Liverpool e nelle prime registrazioni negli studi di Abbey Road a Londra. Si pensava che fosse andato perduto durante le sessioni della band nel gennaio 1969 nella capitale britannica, ma la ricerca dello scorso anno ha rivelato che in realtà era stato rubato nel 1972.