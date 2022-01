Musica, Rkomi e Sangiovanni in vetta alle classifiche di vendita di Fimi/GfK: trionfo italiano

È ancora trionfo della musica italiana, protagonista indiscussa del 2021 secondo le classifiche annuali di vendita ‘Top Of The Music’ di Fimi/GfK: ‘Taxi Driver’ di Rkomi guida infatti una chart Album & Compilation (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) completamente colonizzata dal repertorio locale, mentre lo scettro della classifica dei Singoli (download e streaming premium) spetta a ‘Malibù’ di Sangiovanni, che domina una top ten per la prima volta in assoluto interamente italiana. Il podio degli Album è completato, rispettivamente, dal progetto omonimo dell’artista Sangiovanni e da ‘Teatro d’Ira – Vol. I’ dei Måneskin, protagonisti di un 2021 eccezionale che ha garantito anche un exploit internazionale della musica italiana. ‘Mi fai impazzire’ di Blanco & Sfera Ebbasta copre invece la seconda posizione dei singoli, seguito da ‘Mille’ di Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti. Gli inossidabili Pink Floyd con ‘The Dark Side of the Moon’ svettano in cima alla chart dei Vinili. ”In un anno ancora complicato abbiamo assistito alla forte affermazione della musica italiana in ambito internazionale e alla continua trasformazione generazionale artistica nel nostro Paese: i risultati di quest’anno rivelano l’importante lavoro dietro le quinte delle case discografiche, che hanno messo a servizio della musica tutte le nuove tecnologie in costante mutamento nell’era dello streaming” ha commentato il Ceo di FIMI, Enzo Mazza. Si tratta di una crescita evidente in area certificazioni: nel 2021 in totale sono stati infatti premiati 231 Album, 6 Compilation e 1.054 Singoli Digitali tra oro, platino e multiplatino. In termini di volumi streaming (free + premium) nel 2021 479 album hanno superato la soglia di 10 milioni di streaming: si tratta di 302 artisti in totale, per una crescita di grande rilevanza rispetto a dieci anni prima. Nel 2011 solo 134 album per 105 artisti avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Un segnale importante anche per la sostenibilità economica del mercato: molti più artisti stanno raggiungendo il successo grazie al digitale. Il 2021 ha visto inoltre il forte traino dello streaming premium, i cui volumi sono cresciuti del 42%.

E dopo un’inevitabile fase di arresto nel lockdown, il mercato fisico segna una ripresa con un volume del tasso di crescita del 18% rispetto al 2020: è un dato trainato dal segmento del vinile, che da solo in termini di volumi è cresciuto del 44,2% rispetto all’anno precedente. Ne è testimone l’eterogeneità dei titoli che completano il podio: al secondo posto c’è Marracash con ‘Noi, loro, gli altri’ e in terza posizione si piazza ‘Fine Line’ di Harry Styles. In crescita anche il segmento delle musicassette, che ha mostrato un +41% in volumi venduti. La classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK è l’unica a fornire un risultato completo dell’intero anno nei canali fisico, download e streaming premium e copre il periodo dal 1 gennaio al 30 dicembre 2021.