Musica: Roberto Marrone nuovo responsabile divisione Musica di Fenix Entertainment

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Fenix Entertainment S.p.A., Società di produzione e distribuzione cinematografica e musicale quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica la nomina di Roberto Marrone quale responsabile divisione Musica. Marrone, che opera nel settore discografico da 15 anni, ha ricoperto diversi ruoli e maturato una profonda esperienza in realtà internazionali, fino ad approdare sette anni fa in Believe, società di distribuzione e marketing per il settore musicale, dove – in qualità di Head of Trade Marketing prima, e Head of Artist Distribution poi – ha lavorato al fianco di artisti di grande successo come Ghali, Ultimo, Achille Lauro, Brunori SAS, Zen Circus, Renato Zero e altri. Inizia ora questa nuova avventura in Fenix Entertainment S.p.A., portando tutto il suo know how, l’intuito e la sua passione per la musica.