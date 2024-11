Musica: Rock e Blues al Nevermind con i Free Spirits di Aymone e i Blue Stuff

Un fine settimana all’insegna del rock e del blues al Nevermind di via Coroglio (n° 128) con i live dei Free Spyrits e dei Blue Stuff. Lo storico locale di via Coroglio, punto di riferimento della musica live locale, nazionale ed internazionale che circuita in Campania (che ospiterà tra i tanti anche il 28 novembre Corrado Rustici e il 14 marzo del 2025 lo Scott Handerson Trio), venerdì 15 novembre (con start alle 21,30) accoglierà sul suo palco i Free Spyrits, band che vede alla batteria e alla voce il giornalista, scrittore e critico musicale, qui anche in veste di storytellers, Carmine Aymone, Massimiliano De Gregorio alle tastiere, Mino Milano al basso e Francesco Di Giunta alla chitarra. I Free Spyrits proporranno dal vivo il loro spettacolo “Rock History”, dove rileggeranno dal vivo, alcune delle pagine più importanti del grande libro della storia del rock, narrando la genesi dei brani cult, raccontando aneddoti, curiosità.

Sabato 16 novembre sarà la volta degli storici Blue Stuff. La blues band partenopea, attiva dal 1982 punto di riferimento di diverse generazioni di musicisti cittadini, capeggiata dal cantante batterista Mario Insenga, riporterà in scena brani come “AfragolaShuffle”, “FujePascalì”, “Sotto Viale Augusto” e tanti altri tratti da loro album famosi come “L’acqua è poca” e “E’ Asciuto Pazzo ‘o padrone”. Con Mario Insenga sul palco: Emilio Quaglieri al dobro, Sandro Vernacchia alla chitarra e Francesco Miele al basso e contrabbasso.