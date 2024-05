Musica, “Rosso Lampone”: on line il nuovo singolo di Lda

Un racconto di quegli istanti passati a pensare ai propri errori, quelli che hanno portato all’allontanamento di una persona amata, tra amarezza e nostalgia, tra rimpianti e delusioni. Rosso Lampone (Columbia Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di LDA, in radio e sulle piattaforme digitali. Online anche il videoclip del brano diretto da Fabrizio Cestari. Tra coreografie a bordo piscina e feste in riva al mare, il video di LDA è in grado di catapultarci immediatamente nell’estate. Un brano dalle sonorità fresche, con ritmi funk e un testo malinconico, che segna un netto contrasto con la base. L’amarezza e la paura si uniscono ad un senso di spaesamento che porta l’artista figlio d’arte (suo padre è Gigi D’Alessio) a mettere in dubbio i suoi comportamenti e a mettersi in discussione, assumendosi le sue colpe per giungere alla conclusione che “forse è meglio lasciar perdere”.