Musica sacra a Napoli, nella IV edizione del Festival omaggio a Scarlatti a 300 anni dalla morte

“Arrivare alla quarta edizione è una cosa bella per noi perché abbiamo visto un grande riscontro di pubblico”. Lo ha detto Luigi Grima, direttore artistico dell’associazione Discantus, a margine della presentazione, nella cappella del tesoro di San Gennaro, del Napoli Musica Sacra festival da lui ideato. La quarta edizione della rassegna, in programma dal 4 al 29 novembre in ricordo del maestro Mariano Patti, prevede otto concerti ad ingresso libero nel segno del barocco in alcune delle più belle chiese cittadine. Il NapoliMusica Sacra Festival 2025 è organizzato dall’associazione Discantus ed è promosso con il sostegno dell’assessorato comunale al Turismo e alle Attività produttive nell’ambito della rassegna “Vedi NapoliSacra e Misteriosa” in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano. In programma – aggiunge Grima – “tante cose belle e particolari, omaggi a Scarlatti nel 300esimo anniversario della sua morte con dei gruppi specializzati in questo ambito musicale. Abbiamo la prima esecuzione di un manoscritto di Giovanni Salvatore ritrovato ai Gerolomini, con Giovanni Acciai e il suo gruppo. Abbiamo un manoscritto di don Luigi Guida che da 100 anni non veniva eseguito. È stato ritrovato, rimesso insieme dal centro studi Luigi Guida e lo eseguiremo nella Basilica del Carmine. Ci sarà anche un piccolo omaggio a persone che sono più in difficoltà in questo momento perché nella cappella dell’ospedale Monaldi ci sarà un concerto dedicato ai degenti e agli operatori sanitari. Dal ‘600 al ‘900 abbracciamo tutto il periodo, valorizziamo la straordinaria realtà della scuola napoletana”. Le chiese interessate sono San Gregorio Armeno, Santa Maria di Montesanto, la chiesa di Santa Maria della Mercede a via Chiaia, la Basilica del Carmine, Santa Caterina a Chiaia e il Gesù Vecchio. Il prologo della quarta edizione del festival sarà l’omaggio a Roberto de Simone al Conservatorio di San Pietro a Majella, con l’esecuzione della ‘Lauda per Frate Pio de Pietrelcina’, il 4 novembre. La voce sarà quella di Raffaello Converso, per il quale la Lauda fu scritta, Luigi Grima dirigerà l’Ensemble Discantus. L’esibizione sarà preceduta dalla presentazione del volume a cura di Daniela Tortora “Roberto de Simone. La scuola, il teatro, la tradizione”