Musica, “Sarò Franco”: esce il volume 2 dell’album di inediti di Califano

Arriva su cd e vinile il volume 2 di ‘Sarò Franco’, con le canzoni inedite di Franco Califano, che ha ottenuto il riconoscimento come miglior album a progetto 2024 alle targhe Tenco. Pubblicata da Azzurra Music, la seconda parte dell’opera completa il progetto discografico ideato e prodotto dal giornalista ed autore Alberto Zeppieri su commissione di Frank Del Giudice, compositore delle musiche, e con la supervisione di Silvia Califano, figlia ed erede del ‘maestro’. Preceduto dal singolo ‘Oltre la città’, affidato alla voce e al pianoforte di Mariella Nava ed impreziosito dal violino elettrico di Vincenzo Schettini (‘La fisica che ci piace’), il volume 2 sarà disponibile dal 13 settembre. Con la direzione Artistica di Grazia Di Michele, Dori Ghezzi, Franco Simone e Federico Zampaglione, l’album vanta la presenza di Ronnie Jones, Jo Chiarello (che aveva esordito a Sanremo con ‘Che brutto affare’, scritta e prodotta dal Califfo) e Carlotta Proietti, al cui padre, Gigi, Franco aveva pensato come l’interprete ideale della canzone ‘Serenata a Roma’, che Carlotta ha cantato in italiano e in romanesco, con la forma artistica del teatro-canzone. ‘Solo una donna’ è interpretata da Alberto Fortis. The Andre ha cantato sotto la guida di Dori Ghezzi che confessa: “Non potevo rimanere insensibile a ‘Cantico’, brano che era stato ascoltato e condiviso da Fabrizio, quando Frank e il Califfo gli avevano fatto ascoltare la prima versione”. Tra gli altri interpreti Franco Simone (‘Io so amare così’), Ernesto Bassignano (‘Via dei giardini’), Daniela Martani (‘Lo so fare da me’). Nella tracklist ‘Une longue journée sans toi’ (Un lungo giorno senza te) con Karin Mensah, ‘Amico’ cantata da Tiromancino e Mereces um amor (Ti meriti un amore) da Teofilo Chantre. Dodici brani , tutti con inedite registrazioni e, nella versione CD, anche due bonus, i brani già usciti su vinile 45 giri in occasione dell’anniversario della scomparsa di Califano, il 30 marzo 2024. Compaiono, ora anche su CD, sia la testimonianza di Mita Medici sia la voce dello stesso Califano ricostruita dalla E.T. Engineering di Lisbona dopo averla recuperata da due vecchie registrazioni del 1983 su audiocassette incomplete (gelosamente custodite da Del Giudice), grazie al software della machine learning e all’uso ponderato dell’intelligenza artificiale.