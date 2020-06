Musica, Sciortino e Tony Esposito: riparte il tour di musicoterapia

Dopo il lockdown riparte il progetto di musicoterapia portato avanti da Gianluca Sciortino con Tony Esposito. Il ragazzo, noto per essersi risvegliato dal coma ascoltando una canzone di Antonello Venditti, ‘Dimmelo tu cos’e” (una storia emozionante raccontata anche in una fiction Rai), sta per pubblicare un nuovo album con la direzione artistica e la collaborazione musicale di Esposito e con la collaborazione del maestro Mario Simeoli. “La musica ci da’ speranza, si fa insieme, ha un potere magico, infinito, forse insegna la vita. Gianluca non molla mai, e’ forte e resistente come il titanio. Lo ammiro anche per questo”, dice Tony Esposito, amico di famiglia, che ha scelto di collaborare con Sciortino portando in giro per l’Italia gratuitamente ‘Concerto Music Therapy’. Con un calendario in via di definizione, il tour tocchera’ inizialmente alcune localita’ del Lazio, della Campania e del Molise.