Musica, Settembre, il trionfo a Sanremo e ora i primi concerti: Roma, Napoli e Milano

Il giovane cantautore Settembre nella 75° edizione del Festival di Sanremo ha messo d’accordo pubblico e critica vincendo la categoria Nuove Proposte con ‘Vertebre’ (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music), e ora sono stati annunciati i suoi primi concerti: l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli e il 19 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Le prevendite sono disponibili su TicketOne, le date sono organizzate da Isola degli Artisti.’Vertebre’, è un brano personale che parla della vulnerabilità a cui espongono le emozioni: “Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età”, dice il testo. Scritto da Andrea Settembre, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e Bnjmn con la direzione artistica di Carlo Avarello. ‘Vertebre’ ha ottenuto oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali.Settembre si era già fatto conoscere con la cover del brano ‘Amandoti’ dei Cccp – Fedeli alla linea, prodotta da Bnjmn, che aveva reso personale inserendo delle frasi in dialetto napoletano e dedicandola a un’esperienza vissuta. Il brano è stato la colonna sonora della serie di successo ‘Inganno’, prima in classifica nel mondo per 13 settimane consecutive su Netflix.È disponibile in digitale il primo EP di Settembre, ‘Vertebre’ (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music), composto da 8 brani, di cui 4 inediti.