Musica, “Shout a whisper”: Filippo Bertipaglia e Corrado Rustici ancora insieme

Da oggi, venerdì 14 marzo, è online il video di “Shout a whisper” (RayDada/Universal) (https://raydada.lnk.to/SaW), il nuovo brano del chitarrista e compositore Filippo Battipaglia prodotto da Corrado Rustici. Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali.

La release conferma la collaborazione tra l’artista e Rustici dopo il successo dell’Interfulgent Winter Tour, che in autunno ha toccato club di tutta Italia registrando numerosi sold out, e delle uscite discografiche di Filippo del 2024.

«“Shout a Whisper” nasce dal bisogno di tessere immagini di viaggi avventurosi tramite un metaforico urlo chitarristico – racconta Filippo Bertipaglia – in contrapposizione a un dolce sussurrio che comunica il più alto obiettivo della nostra esistenza: la pace interiore.»

“Shout a Whisper” è probabilmente la canzone dal sapore chitarristico più tradizionale realizzata fin qui da Filippo. Una sezione iniziale quasi interamente in strumming e una centrale formata da idee giustapposte tra loro che si riflettono ed evolvono. La parte iniziale è molto differente rispetto a tutte le proposte melodiche contenute negli altri brani grazie a un approccio interamente accordale. La sezione centrale, invece, per ottenere l’effetto onirico immaginato durante la composizione, è stata condita da massicci effetti d’ambiente che la rendono quasi liquida, come se il fraseggio navigasse all’interno dell’oceano.

Filippo Bertipaglia ama definirsi un Six Strings Explorer per via della sua propensione all’esplorazione di tutte le potenzialità che la sei corde può offrire. Nel 2019 partecipa al tour europeo Dublin Nights (produzione australiana Eireborne), che prevede date in importanti teatri europei come la Maag Halle di Zurigo e il Kampnagel Theater di Amburgo. È endorser dei marchi Seagull, DvMark, John Pearse Strings, Gokko Audio e LR Baggs, di cui è dimostratore durante il NammShow 2019 e 2020 ad Anaheim, in California. Nel suo curriculum vanta inoltre collaborazioni con importanti nomi della scena internazionale e nazionale quali Ian Paice (Deep Purple), Eugenio Finardi, Caparezza, Rocco Tanica, Daniele Tedeschi (Vasco Rossi). La collaborazione con Corrado Rustici inizia ufficialmente il 17 maggio 2024 con l’uscita del singolo “Night Shift”, a cui è seguito il 5 luglio l’EP “Into Your Sweetness”, contenente una cover di “Time After Time” di Cindy Lauper e anticipato dal singolo “Sultry Weather”. Il 4 ottobre è uscito il singolo “Mysterious Path”, il cui video è stato registrato in notturna all’interno della suggestiva Sala Borsa di Bologna. A novembre 2024 Filippo Bertipaglia ha partecipato all’Interfulgent Winter Tour di Corrado Rustici, realizzando l’opening act di tutti i concerti della tournèe.