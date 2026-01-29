Musica, Silvia Uras e l’inno all’amore universale

La scena musicale partenopea si arricchisce di una nuova perla melodica: Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”. Il brano, una ballad moderna dal forte impatto emotivo, nasce dalla firma prestigiosa di Carmela D’Agostino e Vincenzo D’Agostino, con la produzione artistica curata da un’eccellenza della musica italiana: Gianni Fiorellino. Nel videoclip del brano –
– è presente anche Maria Esposito, star della serie tv “Mare fuori”.
Tradizione e modernità
“Si n’ata cosa” non è solo una canzone d’amore, ma un manifesto del sentimento nelle sue forme più pure. Silvia Uras riesce a coniugare con naturalezza la modernità sonora contemporanea con la tradizione verace della terra napoletana, posizionandosi come un’interprete autentica e carismatica.
I versi del brano esplorano l’amore in ogni sua accezione: dal legame profondo con la propria compagna – a cui il brano è dedicato – all’affetto per i propri cari o per un amico. È un invito rivolto a chiunque senta l’esigenza vitale di sentirsi unico, speciale, appunto: “’na cosa diversa”.
Una produzione d’eccellenza
La partitura musicale, curata da Gianni Fiorellino, offre un tappeto sonoro delicato ma potente, capace di esaltare le doti vocali di Silvia Uras. La produzione esecutiva è firmata da Leone Produzioni s.r.l.s. di Melania D’Agostino, realtà sempre attenta alla qualità e alla valorizzazione dei talenti del territorio.
«Silvia Uras si presenta al pubblico nella sua veste più autentica – affermano dalla produzione – con questo brano abbiamo voluto raccontare quella sensazione di unicità che solo il vero amore sa regalare, fondendo l’anima di Napoli con suoni internazionali».