Musica, “Stammi Accanto”: Cristiano Godano esplora fragilità e speranza nel suo nuovo album solista

Cristiano Godano, la voce inconfondibile e l’anima pensante dei Marlene Kuntz, è pronto a svelare un nuovo capitolo del suo percorso artistico solista con l’imminente uscita del suo album “Stammi Accanto”, prevista per venerdì 4 aprile. Questo lavoro, che vedrà la luce sotto l’etichetta Al-Kemi Records del gruppo Ala Bianca e sarà distribuito da Warner Music per la parte fisica e Fuga per il digitale, si preannuncia come un’immersione profonda nelle emozioni e nelle riflessioni suscitate da un periodo storico denso di incertezze, come quello seguito alla pandemia.

“Stammi Accanto” è un’opera che porta interamente la firma di Godano, sia nei testi che nelle musiche, con la preziosa collaborazione di Luca Rossi alla produzione. Le otto tracce che compongono l’album tessono una narrazione delicata, sospesa tra la vulnerabilità umana e la tenace speranza di un futuro. Attraverso un linguaggio poetico e sonorità che spaziano dall’introspezione alla contemplazione, Godano esplora i conflitti interiori e la costante ricerca di significato che ci accomunano.

Un assaggio di questa nuova opera arriverà già da venerdì con il singolo “Eppure so”, un vero e proprio inno alla speranza, concepita come un potente antidoto allo smarrimento. L’album custodisce anche un momento di particolare intensità emotiva grazie al duetto con un altro grande nome della musica italiana, Samuele Bersani, nel brano “Dentro la ferita”, che affronta con lucidità e sensibilità il tema delle cicatrici interiori.

Per portare la carica emotiva e la profondità di “Stammi Accanto” direttamente al suo pubblico, Cristiano Godano si imbarcherà in un tour nei club, a partire dall’8 aprile. Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale ci sarà la straordinaria band dei Guano Padano, un supergruppo composto da musicisti di calibro come il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Vinicio Capossela e PJ Harvey, il bassista e contrabbassista Danilo Gallo, figura di spicco della scena jazz indipendente, e il batterista Zeno De Rossi, acclamato dalla critica come batterista dell’anno. Le prime tappe confermate del “Stammi Accanto Tour” toccheranno alcune delle principali città italiane, tra cui Roma (8 aprile al Monk), Verona (12 aprile al The Factory), Bologna (13 aprile al Locomotiv), Milano (16 aprile alla Santeria Toscana 31) e Torino (17 aprile all’Hiroshima Mon Amour). Le prevendite per questi concerti sono già attive sui circuiti kashmirmusic.it, vivaticket.com e altri rivenditori autorizzati.

Questo nuovo progetto solista si inserisce nel ricco percorso artistico di Cristiano Godano, che da oltre trent’anni è una figura centrale della musica italiana come leader dei Marlene Kuntz. Dopo l’apprezzato esordio solista del 2020 con “Mi ero perso il cuore”, Godano continua a dimostrare la sua capacità di toccare le corde più profonde dell’anima e di stimolare la riflessione attraverso la sua musica e i suoi testi. La sua sensibilità intellettuale lo ha portato anche alla pubblicazione di libri e a reading musicali, confermando la sua statura di artista poliedrico e di voce autorevole nel panorama culturale italiano, recentemente insignito della targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025 per il suo impatto significativo sulla musica nazionale. “Stammi Accanto” si preannuncia quindi come un’ulteriore, preziosa tessera nel mosaico artistico di Cristiano Godano, un invito a condividere un viaggio intimo e autentico attraverso le sfumature dell’esistenza.