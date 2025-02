Stefano Senardi con Enzo Gragnaniello racconta il documentario “Pino Daniele – Nero a Metà”

Come Presidente Onorario del Club Tenco, il 18 febbraio Stefano Senardi ha partecipato a “…Ma tu rimani. Buon compleanno, Faber!”, l’evento dedicato all’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André, tenutosi presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, organizzato da AssoConcerti nella figura del suo presidente Bruno Sconocchia. Alla serata hanno preso parte Dori Ghezzi, Gino Castaldo, Paolo Fresu, Paola Turci, il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e l’Assessore alla Cultura di Roma Massimiliano Smeriglio.

Domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 21.00, il noto discografico dialogherà con Enzo Gragnaniello nell’ambito di Torgiano Winter, a cura della Fondazione Lungarotti, raccontando il documentario “Pino Daniele – Nero a Metà” scritto dallo stesso Senardi insieme a Marco Spagnoli e prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. L’incontro si terrà presso la Sala Sant’Antonio (Piazza Sant’Antonio 6, Torgiano – PG). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; si consiglia la prenotazione.

Sempre domani, dalle ore 18.30, all’ADI Design Museum di Milano (Piazza Compasso d’Oro, 1) si terrà l’inaugurazione della mostra “Gianni Sassi. Gioia e Rivoluzione”, curata da Aldo Colonetti, nella quale Senardi è coinvolto come membro del comitato scientifico.

Il 28 febbraio Stefano Senardi, alle ore 19.00 presso GERMI Luogo di Contaminazione (via Cicco Simonetta, 14/A, Milano) presenterà, insieme a Gianni Sibilla nell’ambito di Carne Fresca, “La musica è un lampo” (Fandango), il suo primo libro autobiografico, una narrazione in prima persona ricca di storie divertenti, aneddoti e rivelazioni inedite. Con oltre 400 illustrazioni, questo volume offre uno sguardo unico e appassionato sulla sua carriera e sul mondo della musica. Ingresso libero su prenotazione con tessera ACSI obbligatoria al seguente link: https://www.germildc.it/evento/28-febbraio-stefano-senardi-la-musica-e-un-lampo/

L’1 marzo alle ore 17.00 parteciperà alla rassegna “Parole da ascoltare” presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma (Via del Conservatorio, 27/A), dove presenterà il libro di Fernanda Pivano “I miei amici cantautori”, insieme a Rossana Casale e Michele Ballarini. A seguire, le classi di Canto Pop/Rock del Conservatorio di Parma, sotto la direzione delle docenti Rossana Casale e Loredana D’Anghera, renderanno omaggio ai cantautori raccontati nel libro con un concerto dedicato.

Nato a Imperia nel 1956, STEFANO SENARDI è uno dei più illustri produttori discografici italiani. È stato direttore generale della CGD East West (Warner Music Group), presidente della PolyGram Italia e fondatore dell’etichetta NuN Entertainment. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero, Madonna, Luciano Pavarotti, Simply Red, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Pino Daniele e i CSI. Nel 2005 dirige Radio Fandango, l’etichetta discografica della casa di produzione cinematografica Fandango di Domenico Procacci. È stato presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo del Club Tenco.

È stato anche Senior Consultant presso Sugar Music Publishing dal 2009 al 2011. Sua la serie “33 giri Italian Masters”, ideata per Sky Arte. Ha inoltre curato e pubblicato per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina “L’alba dentro l’imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato”, è direttore creativo e co-sceneggiatore del film “Franco Battiato – La voce del padrone”, per la regia di Marco Spagnoli, il documentario musicale italiano di maggior successo al box office nel 2022, vincitore del Nastro d’argento 2023. Nel 2024 ha scritto insieme a Marco Spagnoli il documentario “Pino Daniele – Nero a metà”. È direttore artistico del premio della Musica di Alassio e nel novembre 2023 ha pubblicato il suo libro autobiografico “La musica è un lampo”, edito da Fandango Libri. Ricopre da diversi anni il ruolo di direttore artistico del “Musart” e fa parte del team organizzativo del “Medimex“. È l’ideatore e direttore artistico di “Incontri ravvicinati con i cantautori” a Diano Marina (Imperia), una rassegna che promuove la cultura musicale e crea opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore. Ha curato inoltre “Incontri con i mestieri della musica”, la serie di 3 appuntamenti che esplora i diversi aspetti della musica attraverso incontri tematici presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia, dove, oltre a organizzare incontri, sta donando una parte significativa della sua collezione musicale per renderla accessibile alla sua città natale.