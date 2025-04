Musica, The Zen Circus: appuntamento live a Napoli il 28 dicembre al Duel club

The Zen Circus, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nella musica indie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni di carriera, ritorna sulla scena live dopo un periodo di pausa, durato due anni, con l’annuncio del The Zen Circus Tour 2025. Il ritorno della band svela anche l’ingresso di Carosello Records come nuova discografica del progetto. Dopo lo sviluppo dei rispettivi progetti solisti, la band composta da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano ‘Ufo’ Schiavelli torna a suonare dal vivo in 10 appuntamenti in tutta Italia, organizzati da Locusta. Ecco le date: 28 novembre – Hall – Padova, 3 dicembre – Alcatraz – Milano, 4 dicembre – Ogr Torino – Torino, 5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze, 11 dicembre – Atlantico – Roma, 12 dicembre – Estragon – Bologna, 26 dicembre – Eremo – Molfetta (Ba), 27 dicembre – Mamamia – Senigallia (An), 28 dicembre – Duel – Napoli, 29 dicembre – Urbano – Perugia. Gli Zen Circus sono tra le rock band più longevi e apprezzate della musica italiana. Con oltre 20 anni di carriera e la pubblicazione di 12 album, la triade composta da Andrea Appino (voce e chitarra), Karim Qqru (batteria) e Massimiliano “Ufo” Schiavelli (basso) è oggi riconosciuta come un emblema della musica indipendente italiana che ha contribuito al rinnovamento del panorama culturale del Paese. Nel corso degli anni raggiunti hanno i vertici delle classifiche di vendita, preso parte a colonne sonore cinematografiche e collaborato con stimati colleghi, tra i quali Luca Carboni, Brunori Sas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde e l’attore Claudio Santamaria. Nel 2019, inoltre, partecipa al 69° Festival di Sanremo con il brano ‘L’amore è una dittatura’. La loro musica è passionale, uno sguardo verace e carnale che è talvolta rivolto con pungente ironia alla società che ci circonda e alle sue contraddizioni, talvolta si ripiega introspettivamente verso lo spettro di emozioni più recondite dell’individuo. Una musica pensata, eloquente, evocativa, che trova pieno sfogo anche nella dimensione dei live, ulteriore pregio e motivo stima di della band toscana che ha sempre fatto della musica dal vivo uno dei suoi punti di forza. Dopo una pausa dalle scene durata due anni, che ha permesso ai tre componenti del gruppo di sviluppare i rispettivi progetti solisti, nel 2025 è stato annunciato l’atteso ritorno della band proprio a partire da un nuovo tour prodotto da Locusta, The Zen Circus tour 2025, e l’ingresso di Carosello Records come nuova casa discografica.