Musica, Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato”

“Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto nella Classifica Generale Album & Compilation raggiungendo oltre 2.8 milioni di streaming su Spotify, e posizionando 3 brani in tendenza su YouTube: “Nel bene e nel male”, “T’amo pure si nun staje cu mme”, “Tu nun ce staje”; affermandosi come uno dei progetti discografici più rilevanti del momento.

Un risultato significativo che certifica il forte riscontro del pubblico e la solidità di un lavoro che unisce identità artistica, coerenza narrativa e una scrittura intensa. “Predestinato” rappresenta un punto di svolta nel percorso di Tony Colombo: un album personale, maturo, che racconta scelte, cadute e rinascite, senza compromessi.

«Questo album nasce dal cuore, è una confessione, un dono, un atto d’amore verso la musica e verso le persone che mi accompagnano e mi sostengono da sempre. Perché io, di questa musica e di questo amore che ricevo ogni giorno, ero davvero “predestinato”», ha raccontato Tony Colombo.

L’ingresso ai vertici della classifica ufficiale Fimi conferma la centralità dell’artista nel panorama musicale italiano e la capacità del progetto di parlare a un pubblico vasto, andando oltre i confini del genere.