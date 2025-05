Musica, Tony Colombo torna live a Napoli con quattro date sold out al Palapartenope

Tony Colombo torna sui palcoscenici di tutta Italia per ritrovare i suoi fan dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene. Dopo l’anteprima sul palco del Palaghiaccio di Catania la scorsa settimana, l’artista da giovedì 29 maggio e fino al 2 giugno (ad eccezione del 31 maggio) sarà in scena al Palapartenope di Fuorigrotta con “T’aspetto fore ’o core”, quattro appuntamenti andati immediatamente “sold out”.

«Sicuramente sarà una grande emozione – afferma l’artista – e cercherò di trasmetterla al mio pubblico. Sono da sempre il cantante dell’amore: cercherò di regalare una serata indimenticabile in cui potrà scendere anche una lacrima, ma principalmente sorrisi, voglia di unione e di cantare tutti insieme a squarciagola. Spero di essere all’altezza di chi ha creduto in me e continuerà a credere in me e nella mia musica. All’inizio di ogni serata sarà proiettato il videoclip della nuova canzone dal titolo “È cose ’e niente”, pubblicata su tutti i digital store proprio il 29 maggio, scritta in un momento delicato della mia vita, in cui racconto quanto sia difficile stare lontano dal proprio amore. Può essere la mia storia, o la storia di chi è costretto a vivere lontano da un proprio caro».

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.