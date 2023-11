Musica, torna il Drum Winter Camp di Dario Esposito

Roma, 15 nov. (askanews) – Dopo il successo del decennale dell’edizione estiva arriva alla seconda edizione il Drum Winter Camp di Dario Esposito (session man e sideman di Banco del Mutuo Soccorso, Deelay, Federica Baioni 4tet, didatta, compositore e produttore per diversi progetti musicali). La seconda edizione del camp ripartirà dall’8 al 10 dicembre 2023. Una full immersion sullo strumento (batteria) che prevede tre giornate di musica con un programma didattico che si articolerà tra tecnica, approfondimento di linguaggi stilistici e laboratori pomeridiani di drum and bass.

Un percorso che vede lo strumento e lo studio della batteria in gran parte dei suoi aspetti, con un focus maggiore stavolta sulla tecnica e sugli utilizzi dei microfoni per aumentare la propria creatività ed espressività sul set della batteria.

Il tutto si terrà anche quest’anno ad Arcevia (AN) uno dei borghi più belli di Italia, tra le colline Marchigiane. Numero limitato a 12 partecipanti con lezioni che saranno organizzate in piccoli gruppi divisi per livello ed età.