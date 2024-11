Musica: torna Musicconnect-Italia ‘ Napoli World’ per valorizzare la diversità

Per il terzo anno consecutivo il cuore pulsante della cultura ‘world music Industry internazionale’ si riunirà a Napoli il 28, 29 e 30 novembre per la quarta edizione dicuculture Musiconnect-Italia – ‘ Napoli World’ che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e rientra nelle attività del macro progetto ‘ Napoli Città della Musica’. Questo festival vetrina e incontri di professionisti internazionali, dedicato alla contaminazione culturale e al networking per il business to business, rappresenta un’opportunità per artisti, operatori culturali e professionisti del settore permettendo loro di confrontarsi, creare collaborazioni e scambiarsi prospettive artistiche. Con la direzione artistica di Enzo Avitabile, Napoli World 2024 punta a un programma che rispecchia l’essenza dell’inclusione culturale, della cooperazione e della valorizzazione della diversità promuovendo così l’internazionalizzazione musicale degli artisti italiani con un occhio di riguardo per quelli del Sud Italia. Sono 30 i delegati internazionali provenienti da 17 paesi che hanno aderito a questa nuova edizione di ‘ Napoli World’: Francia, Canada, Spagna, Marocco, India, Olanda, Slovacchia, Estonia, Corea, Polonia, Austria, Rep. Ceca, Taiwan, Belgio, Portogallo, Ungheria, Germania e ovviamente una nutrita compagnia italiana di musicisti e addetti ai lavori. In programma 14 live showcase, 3 panel, 1 speed meeting, 1 workshop e 2 dj set notturni. Dalla mattina fino a tarda sera, il programma include panel, workshop, speed meeting, concerti – showcase ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per garantire un accesso libero alla cultura e al mondo artistico. Il festival diventa così un evento per la città e per i suoi cittadini, confermando il ruolo di Napoli come capitale culturale del Mediterraneo.