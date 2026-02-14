Musica, Tropico a Pompei: concerto sold out e nuova data

Il concerto di Tropico, in programma il 16 luglio nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, ha raggiunto il tutto esaurito nel giro di poche ore dalla messa in vendita. Un sold-out che ha spinto l’artista, e la direzione della rassegna, a un annuncio immediato: Tropico tornerà sul palco dell’Anfiteatro anche il 17 luglio. Davide Petrella, in arte Tropico, è ufficialmente il primo artista italiano a raddoppiare il proprio live show nello scenario pompeiano. Un primato che certifica il legame tra il cantautore napoletano e il suo pubblico, e che consacra la rassegna ‘Beats Of Pompeii’ come crocevia della musica d’autore. Tropico non è certo nuovo a questi traguardi. Appena lo scorso dicembre, nella sua Napoli, ha replicato il tutto esaurito al Teatro Palapartenope con un secondo live. Nel 2024 ha radunato oltre 12.000 persone in Piazza del Plebiscito, senza contare le date sold-out nei migliori club italiani. Numeri che raccontano il percorso di un autore che ha firmato i più grandi successi del pop italiano – da ”Due Vite” per Marco Mengoni a ”Cenere” per Lazza – e che oggi, come interprete, conquista una delle arene archeologiche più spettacolari al mondo.