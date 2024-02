Musica, Tuta Gold di Mahmood è certificato disco d’oro

Roma, 19 feb. (askanews) – Tuta Gold, il brano con cui Mahmood ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua il suo successo ed è oggi certificato disco d’oro. L’artista farà inoltre tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze, con un live previsto per venerdì 25 ottobre 2024. Le prevendite saranno disponibili da questo pomeriggio alle ore 18:00. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Questa nuova data va ad aggiungersi al tour nei palazzetti dell’artista – prodotto da Friends & Partners – che in autunno lo vedrà esibirsi al Forum di Milano il 21 (andato sold out in solo 24 ore) e 22 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma il 27 ottobre e al Palapartenope di Napoli il 31 ottobre.

Tuta Gold sta scalando le classifiche italiane e internazionali: ha infatti conquistato il #1 in FIMI dei singoli più venduti della settimana, il #1 posto della classifica EarOne e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 37 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali debuttando nella Top 50 Global, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Il videoclip – diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con più di 10 milioni di views e al numero #1 su VEVO.