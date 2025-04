Musica, un inno alla “Luce” tra musica e parole: il nuovo progetto di Angelini e D’Erasmo

Un inedito progetto musicale e letterario è pronto a illuminare il panorama artistico italiano. A partire dal 25 aprile, sarà disponibile in tutti i negozi e piattaforme online “Il dominio della Luce”, una creazione multiforme firmata da due figure di spicco della scena musicale: Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo.

Questo lavoro non è un semplice album, ma un vero e proprio “oggetto magico, misterioso e multiforme”, come lo definiscono gli stessi artisti. Un disco di musica strumentale che si configura come la colonna sonora di un film immaginario, accompagnato da un libro che raccoglie i contributi di una costellazione di autori e autrici amati e stimati.

Angelini e D’Erasmo, legati da una profonda amicizia e dalla comune passione per la musica (ricordiamo il loro omaggio a Nick Drake con “PongMoon”), hanno riversato in questo progetto anni di studio, passione e una sentita “necessità comunicativa”. In un’epoca che spesso appare “oscura e spaventosa”, “Il dominio della Luce” si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sul concetto di luce, invitando ognuno ad accendere la propria fiaccola di speranza e consapevolezza.

Questa chiamata alle arti ha trovato una risposta corale. Oltre alla musica di Angelini e D’Erasmo, il libro allegato all’edizione Supergatefold con LP nero 180 gr vanta contributi di nomi illustri come Federico Baldi, Sandro Bonvissuto, Vasco Brondi, Ilaria Caffio, Giulia Caminito, Tommaso Di Dio, Enrico Gabrielli, Chiara Gamberale, Gemitaiz, Vittorio Lingiardi, Francesca Mannocchi, Flavia Mastrella, Paolo Nori, Greta Olivo, Fabio Peri, Telmo Pievani, Antonio Rezza, Filippo Timi ed Emanuele Trevi, con la prefazione di Marco Mottolese.

A completare questa sinergia di talenti, l’opera pittorica dell’artista sammarinese Gianluigi Toccafondo avvolge l’intero progetto, dal vinile al libro, a partire dalla suggestiva copertina.

“Il dominio della Luce” è già disponibile per il preordine all’indirizzo angeliniderasmo.lnk.to/ildominiodellaluce, promettendo di essere un’esperienza artistica immersiva e profondamente significativa, un faro in questi tempi incerti, nato dalla collaborazione di anime sensibili.